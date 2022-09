Regina Elisabetta, l’ultimo smacco alla famiglia reale dopo la morte: eredi sconvolti

Prima della sepoltura della Regina Elisabetta spunta fuori un inaspettato segreto. La Regina fa l’ultimo sgambetto agli eredi, non potranno mai saperlo.

La Regina Elisabetta II ha lasciato un vuoto incolmabile con la sua scomparsa. All’età di 96 anni la monarca dai tailleur coloratissimi e dal sorrisetto beffardo si è spenta lo scorso 8 settembre 2022, quando l’annuncio ufficiale è stato diffuso direttamente da Buckingham Palace. Mentre il Re Carlo si è insediato al suo posto, continua a far parlare la bagarre familiare.

Tra bisticci e pace momentanea, i fratelli Harry e William si sono riuniti uno al fianco dell’altro con le rispettive consorti, vestiti di nero, per salutare le folle e piangere la loro amata nonna, al di là delle contese. Scattano ben presto, però, le dispute sull’eredità che stanno già facendo discutere. Pare, infatti, che del patrimonio di 490 milioni di euro, neppure un penny toccherà a Meghan e Harry. La Regina, poco prima della sua morte, lo scorso agosto, avrebbe modificato le sue ultime volontà escludendo completamente il nipote e i suoi successori Archie e Lilibet da qualunque beneficio.

In attesa dei funerali che si svolgeranno il prossimo lunedì 19 settembre nell’Abbazia di Westminster, cresce la trepidazione su un altro argomento molto scottante: i gioielli della Regina Elisabetta. Nei suoi 70 anni di regno, la monarca ha sfoggiato monili da sogno, passando da tiare a spille, collier e diamanti. Uno di questi, però, nasconde un particolare segreto.

A poche ore dalla sepoltura di Elisabetta II, circolano le indiscrezioni sui gioielli che indosserà per il suo ultimo eterno viaggio. Stando a quanto rivelato dal capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council, Lisa Levinson, la Queen sarà sepolta con indosso pochi e fondamentali monili.

In particolare, pare che la Regina indosserà “La semplice fede nuziale d’oro gallese e un paio di orecchini di perle“, come ha raccontato l’esperta. Dopo la profezia avverata alla sua morte, si riapre un mistero curioso su un altro importantissimo anello facente parte della vita della monarca, che però non sarà indossato al momento della sua sepoltura. Si tratta dell’anello di fidanzamento regalatole da Filippo, un gioiello frutto di una sorta di “riciclo”.

L’anello, infatti, conteneva dei diamanti appartenenti ad una tiara di Alice di Battenberg, madre del principe consorte. Questo, però, a quanto pare, è stato assegnato in eredità alla figlia di Elisabetta e sorella di Carlo, la principessa Anna. La romantica leggenda vuole che, nel 1947, Filippo non avesse abbastanza soldi per far confezionare un anello, così decise di far smontare dei pezzi da quello della madre. Un segreto ancor più romantico aleggia, però, tutt’ora sull’anello. Pare, infatti, che al suo interno sia stata inciso un messaggio che il principe ha rivolto proprio a lei, rimasto un mistero che soltanto i due coniugi e l’orafo (sicuramente non più in vita) conoscevano.