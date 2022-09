Test percezione, l’elemento che ti colpisce di più rivela i tuoi segreti!

Affrontare un test della percezione significa esplorare nel profondo quelli che sono i tuoi desideri nascosti. Dal risultato capirai se stai facendo bene o no.

Scoprire attraverso un test della percezione aspetti celati della propria personalità è un atto introspettivo di una certa importanza. Capita a volte di sentirsi incompresi, soli e a volte senza speranze, soprattutto quando ci si sente un po’ “fuori dal mondo”. Esercitando la percezione si allena l’immaginazione quella facoltà che passa in secondo piano, ma che in realtà è la chiave per la realizzazione dei tuoi segreti.

Quanto ti conosci, e soprattutto, quanto di quello che stai facendo adesso nella tua vita è adatto a raggiungere i tuoi desideri?

Avere dei sogni nascosti non è peccato. Un vero peccato sarebbe quello di imporre a sé stessi qualcosa che non fa stare bene, ed adattarsi alla convezioni che questa società del consumo professa.

La spiritualità, la fantasia e tutto ciò che è nell’onirico vanno nutriti allo stesso modo dei bisogni concreti e fisiologici. Sai che in base ai segreti che nascondi, sei un determinato tipo di persona?

Infine, ti starai di certo domandando: cosa c’entra la carta con il discorso? Ebbene, è qui che ti stupiremo, perché in questo test della percezione imparerai ad allenare al meglio le tue facoltà irrazionali, e con esse capirai come soddisfare i tuoi segreti nascosti.

Immaginati mentre osservi gli elementi protagonisti di questo test: come ti senti quando li osservi, oppure come vorresti sentirti? Immagina tutto quello che la carta ti suscita, gli elementi sono i seguenti.

Se la tua attenzione si concentra sulla luna e il cielo stellato significa che sei molto attratta da qualcosa che tende verso l’ignoto. Ed è qui che si nasconde il tuo segreto più profondo, solo che tra tutti, sei quel tipo di persona che ha più difficoltà a raccontarlo al prossimo. Allora, perché non raccontarlo al cielo?

Invece, se ti sei concentrata sul gatto beffardo è importante che tu sappia che l’azione è il tuo forte, ma non solo. Hai dentro di te un mondo che riveli a pochi, ma hai ancora molto da imparare dai tuoi errori. Quindi, perché non inizi a graffiare le persone giuste?

Infine, se il castello fiabesco ha catturato la tua attenzione equivale a dire che la solidità e la compostezza d’animo sono il tuo forte, ma a volte esageri. Il cuore è la tua arma più forte, ma per paure tendi a nascondere ciò che c’è di bello in te. Così, perché non fai cadere le mura attorno ad esso?

Arrivati a questo punto, sarai più confusa che persuasa, ma fidati che se non abbiamo azzeccato parte della sua personalità nei dettagli, adesso con il risultato finale non avrai più dubbi su quali sono i tuoi segreti e su come raggiungerli!

Risultato test della percezione, ecco che persona sei!

I nostri test non sono i soliti, questo è sicuro. Ti ritroverai spesso a fare i conti con qualcosa di inedito e di inaspettato, ma soprattutto a cogliere quante sfumature possibili si celano dietro la tua personalità. Hai capito che delle carte così dettagliate possono rivelare molto più di quello che pensi? Fidati degli occhi di chi sa leggere oltre le righe e ti sta aspettando per leggere il risultato.

Siamo giunti alla conclusione del test, hai sfruttato il potere dell’immaginazione? Leggi con attenzione il risultato in base alla scelta fatta. Potrebbe anche accadere che più di un elemento abbia colto la tua attenzione, ma c’è una parte che prevarica sull’altra e tocca te trovare l’equilibrio che cerchi.

Se hai scelto la prima opzione, non sei una persona affatto facile, sei una visionaria! Il cielo con la luna e le stelle ti fanno sentire a tuo agio, perché sei incline a guardare oltre le cose, le situazioni, e le persone. Probabilmente il segreto più grande che si cela nel tuo cuore è quello di voler cambiare qualcosa di importante in questo momento della tua vita. Il problema è che hai paura di ferire qualcuno, oppure non hai il coraggio. Consiglio top secret: coloro i quali hanno ottenuto grandi successi sono stati visionari, ma in più hai un asso nella manica dalla tua parte. Sei una persona coraggiosa e sei sulla strada giusta, vai dritta al punto senza rimpianti.

Mentre se sei andata dritta al centro, cioè alla seconda opzione, sei una persona che sa cosa vuole, sei uno spirito libero! Dinamica, energica e passionale, ma è proprio la tua impulsività a renderti vulnerabile a volte. Ammirata da molti per la tua energia, il tuo segreto più grande è che a volte hai paura di non farcela e che non sei così forte come dai a vedere. Consiglio top secret: vincere sempre non è possibile, ma visto che sai che ci sono dei sacrifici, non stressare troppo il tuo animo, è la tua arma vincente. Continua a credere in te stessa, e quella paura che ogni tanto viene verrà superata ad ogni ostacolo.

Infine, se hai preferito perderti nei meandri del castello fiabesco e quindi hai optato per la terza scelta, sei impenetrabile come una fortezza, sei indistruttibile! Il punto è che questa tua fermezza sai quanto piace alle persone che ti stanno accanto, ma sotto sotto nascondi qualcosa di inconfessabile. Il tuo segreto più grande è la tua delicatezza e fragilità: sei romantica, dolce e tenera, ma lo tieni per te. Errore grande, devi essere te stessa! Consiglio top secret: non sei per tutti, ma almeno sii per chi desidera il tuo cuore!