Ilary Blasi è una delle conduttrici tv più seguite e amate. Un video su di lei, però, ha lasciato i fan letteralmente senza parole. Eccolo.

La conduttrice tv Ilary Blasi è una delle showgirl più conosciute in Italia, e non solo grazie al fatto di essere la moglie del calciatore Francesco Totti. La sua incredibile bellezza, fin dagli inizi degli anni 2000, ha incantato milioni di spettatori, che l’hanno sempre seguita fin dai tempi di Passaparola. Un recente video realizzato da CheDonna ha messo però in luce alcuni suoi lati non molto conosciuti. Ecco quali.

Non è insolito ritrovare la conduttrice Ilary Blasi sulle copertine di moltissime riviste femminili. Dopotutto, Ilary è da sempre molto amata e imitata dalle donne italiane e al momento sta dimostrando le sue doti di conduttrice nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi (dove incanta ogni volta con i suoi look favolosi). Un video realizzato da CheDonna, però, ha portato alla luce la trasformazione della diva della tv nel corso degli anni. Ecco il video in questione!

Ilary Blasi, un video svela la sua trasformazione

Nel video diffuso da CheDonna possiamo vedere la grande trasformazione di Ilary Blasi dagli esordi fino a oggi. Inutile dire che il video ha lasciato senza parole tutti i fan.

Il video in questione ripercorre tutta la carriera della Blasi dai suoi primi ingaggi in tv alle conduzioni più recenti, accompagnando il tutto con immagini esemplificative in cui si nota la sua notevole trasformazione nel corso degli anni. Una carriera, la sua, che non ha mai subito tracolli, anche se non sono mancate le gaffe in diretta. Una tra tutte, quella fatta durante un puntata dell’Isola dei Famosi, in cui ha detto a Ilona Staller “Niente ti score***a” invece che “Niente ti scoraggia”. Una gaffe che ha divertito molto tutti quanti e la stessa Blasi non è riuscita a smettere di ridere. “Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere”, ha dichiarato la showgirl. “Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: ‘seri, seri!’”.

Nonostante le gaffe e le figuracce (che però l’hanno fatta amare ancora di più dal pubblico) Ilary è molto apprezzata per la sua spontaneità e bellezza. La stessa Ilona Staller, l’ex Cicciolina dei film erotici, ha detto di lei: “E’ bella, elegante, spettacolare. Sarebbe la donna ideale per partecipare ad un film erotico. E so anche chi potrebbe essere il partner ideale per un film”. Insomma, di complimenti Ilary ne ha certo ricevuti parecchi nella sua lunga carriera (e non sono mancate le sgridate da parte degli autori dei programmi di cui è stata conduttrice). Voi in quale trasmissione l’avete preferita?