Niente pittura ed operai in casa! Con questi rimedi addio alla ruggine su grate e finestre

Se vuoi eliminare la ruggine su grate, finestre e balconi e dirle addio per sempre, ecco qualche semplicissimo metodo che potrai mettere in pratica in poco tempo.

Chi non hai mai subito gli effetti negativi della pioggia in casa? Spesso questa, infatti, genera problemi di umidità, che a loro volta portano alla formazione di ruggine sulle superfici esterne soprattutto.

Quante volte, dopo un’acquazzone, ci ritroviamo con finestre, balconi, porte “rovinate”?

Questo è normale, perché il ferro, a contatto con l’acqua, si corrode, dando vita a questa specie di patina rossastra.

Il problema, però, non è solo puramente estetico, come molti credono: la ruggine, infatti, può indebolire gli oggetti con cui viene a contatto ed ovviamente quando questa si forma su parti della casa come porte, finestre, balconi e questi ultimi diventano più “fragili” possono esserci delle conseguenze anche spiacevoli.

Ovviamente però a tutto c’è una soluzione, anche a questo problema. Sai che per eliminare la ruggine non hai affatto bisogno di soluzioni costose, ma esistono alcuni rimedi estremamente economici per farlo? Ecco quali sono.

Ecco come eliminare la ruggine con dei semplicissimi metodi

Eliminare la ruggine può essere davvero facile: non hai assolutamente bisogno di operai oppure di soluzioni complesse e costose per farlo, ma puoi tranquillamente ingegnarti e risolvere da sola tutto.

Come fare? Hai varie opzioni davanti ai tuoi occhi, devi solo scegliere quella che credi sia più semplice per te.

La prima consiste nel servirsi semplicemente di fogli di alluminio. Può sembrare davvero stranissimo, ma questi sono davvero utili allo scopo.

Come usarli? Dovrai semplicemente tagliarne dei pezzetti, ottenere delle palline – dal diametro di 3 centimetri circa – ed immergerle nell’acqua (e lasciarle qui per almeno un minuto).

Trascorso questo brevissimo lasso di tempo, potrai passarle sulla ruggine, che immediatamente andrà via come per magia.

Un’altra soluzione è il limone: la sua acidità infatti riesce a contrastare la ruggine. Dovrai quindi semplicemente versare un po’ di succo in recipiente, aggiungere mezzo cucchiaio di sale, mischiare tutto ed applicare ciò che ottieni sulle tue porte, finestre, balconi e tutto ciò su cui si è formata questa spiacevole “patina”.

Dovrai poi semplicemente lasciar agire questo mix per un paio di ore e poi strofinare tutto (anche con uno spazzolino da denti che non usi).

Un’altra soluzione per dire addio alla ruggine è la Coca Cola: per molti è un trucchetto già visto.

Tempo da girava sul web un video in cui questo metodo veniva mostrato e tutti vedendolo rimasero a bocca aperta e si chiesero che effetto potesse fare questa bevanda nel nostro stomaco, se sulle superfici riesce addirittura a rimuovere la polvere.

Questo potremmo chiederlo ad un medico, ma nel frattempo sappi che la veridicità di quel video è confermata: non era assolutamente un fake, né tantomeno un fotomontaggio, era tutto reale.

Ti basterà versare un po’ di Coca Cola, infatti, sulle superfici su cui si è formata la ruggine e lasciarla agire per almeno un paio di ore.

Trascorso questo tempo ti servirà solo un po’ di carta velina, che dovrai passare sopra alle aree coinvolte, che torneranno praticamente come nuove.

L’ultima soluzione per rimuovere la ruggine è il bicarbonato. Tra i tantissimi scopi per cui serve, c’è anche questo.

Come usarlo? Dovrai semplicemente versarne circa 4 cucchiai in un contenitore pieno di acqua (te ne serviranno cica 100 ml).

A quel punto dovrai applicare la soluzione così ottenuta sulla ruggine e lasciarla agire per soli 5 minuti, per poi passare sopra uno spazzolino, che ti servirà per far tornare la superficie perfettamente splendente.

In ogni caso, adesso sai che rimuovere il calcare da finestre, balconi, porte e così via è davvero facilissimo.