Rinnova la tua casa con poche mosse: come portare l’Autunno tra le quattro mura domestiche

Scopri come rendere la tua casa più magica portando al suo interno le atmosfere autunnali. Bastano pochi step ed il tuo ambiente domestico ti apparirà rinnovato.

Quando cambiano le stagioni, un buon modo per viverle al meglio è quello di iniziare a decorare casa in modo da percepire ogni sfumatura dei mesi che si sta vivendo anche senza uscire da casa. L’autunno, in particolar modo, è una stagione che invita al raccoglimento, che spinge a trascorrere più tempo in casa e che per questo motivo dovrebbe essere sempre celebrato anche nel proprio focolare.

Un buon modo per farlo è quello di scaldare casa con gli oggetti giusti che una volta sistemati doneranno alla stessa maggior calore ed un senso di intimità tali da far percepire con maggior piacere le atmosfere tipiche del periodo. Oggi, quindi, al fine di aiutarti a portare un po’ della magia d’autunno anche a casa (e nella tua vita), ti suggeriremo alcune tra le idee più semplici da preparare e che per questo amerai dall’inizio alla fine.

Gli step indispensabili per colorare d’autunno la tua casa

Poter rendere la casa più in linea con le atmosfere autunnali non è affatto difficile. Anzi, bastano davvero pochi accorgimenti per rendere l’ambiente molto più piacevole da vivere e con quell’aria nuova che fa venir voglia di stare in casa il più possibile.

Ciò che conta è munirsi di fantasia e decidere se portare i cambiamenti in tutte le stanze o solo in una. Nell’ultimo caso, la scelta migliore è optare per quella che si vive maggiormente e che potrebbe essere il soggiorno che potresti arredare al meglio grazie ai nostri trucchi o, in alternativa, un ingresso grande e in cui si passa spesso. Anche predisporre un semplice angolo di casa può fare la differenza. Ciò che conta è che il risultato finale sia piacevole alla vista e che, sopratutto, faccia star bene.

Inserire oggetti con i colori dell’autunno

Colorare la casa d’autunno passa per l’inserire inserti che abbiano colorazioni che vanno dall’arancione caldo al marrone bruciato. Se hai grandi spazi potresti acquistare qualche cuscino da aggiungere sui divani e osare cambiando qualche tenda o inserendo decorazioni particolari alla tua casa. In caso contrario puoi ottenere comunque un buon risultato acquistando qualche tovaglietta da spargere qua e là e creando una piccola composizione di foglie secche. In questo modo godrai di un’atmosfera tipicamente autunnale e nella quale amerai immergerti ogni qual volta tornerai a casa.

Far uso di candele colorate è uno dei trucchi per riempire la tua casa di autunno

Anche delle candele arancioni o marroni che profumino delle fragranze che più preferisci possono fare la differenza. Puoi optare tra le tea light e le candele più grandi. Ciò che conta è distribuirle in punti della casa che siano strategici e che consentano di vederle da più angolazioni. Così facendo potrai contare su un ambiente che pur in presenza di pochi oggetti studiati ad hoc risulterà comunque autunnale quanto basta per farti avvertire la magia dell’autunno.

Scegliere i decori a tema

Autunno significa zucche, castagne e foglie colorate di arancione e di marrone che è sempre piacevole spargere per casa. Che tu sia più un’amante delle zucche, dei fichi o di qualsiasi altro prodotto di stagione, acquistarne di decorativi in modo da poterli tenere per casa ti aiuterà a sentire al meglio la giusta atmosfera. In questo modo potai vivere il tuo autunno in modo sereno e senza l’ansia di dover controllare che i prodotti che tieni per casa vadano a male. Ciò che conta è scegliere quelli che più ti ispirano e che sembrano quantomeno veri.

Questi tre semplicissimi step sono ciò che ti serve per trasformare la tua casa in un angolo in cui vivere al meglio i tuoi momenti di comfort. Momenti che ti appariranno ancora più belli e che per questo adorerai condividere anche con le persone che ami.