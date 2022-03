Come organizzare il soggiorno perfetto: le regole che non puoi perderti

Poter contare su un soggiorno perfetto è il sogno di tutti. Scopriamo quindi quali sono i trucchi da mettere in atto per un risultato eccellente.

Chi non desidera un soggiorno perfetto? Questa stanza che è quasi sempre anche una delle più sfruttate dell’intera casa, è infatti quella che racconta al meglio le abitudini di chi la vive, finendo con l’essere sempre un po’ in disordine. Che si tratti di libri da leggere, di tazze lasciate in giro e di telecomandi, cuscini, coperte e oggetti vari, il soggiorno rischia sempre di apparire più incasinato di quanto non si vorrebbe.

Un problema che finché lo si vive nell’intimità della propria casa non desta chissà quali preoccupazioni ma che può rappresentare un problema quando si attendono ospiti o si sa di doverne ricevere. In queste situazioni, poterlo ordinare velocemente è sempre il primo desiderio che viene in mente. Ma, la verità è che basterebbe gestirlo al meglio nella vita di tutti i giorni per poter contare su un soggiorno perfetto e più ordinato che mai.

Soggiorno perfetto: le regole per un’organizzazione ottimale

Poter contare su un soggiorno perfetto significa partire da un’organizzazione degli spazi che il più delle volte è tutta da rivedere. È infatti molto importante che il soggiorno sia diviso in aree funzionali da poter riconoscere a prima vista e da mantenere in ordine secondo criteri diversi. Per rendere il concetto più semplice basta pensare all’area tv che può essere anche la zona gioco per chi ha svariate console da tenere in ordine. C’è poi la zona relax che di solito comprende un angolo per la lettura e se nella stessa stanza è presente anche un tavolo, c’è ovviamente anche l’area della sala da pranzo.

Ogni area, una volta stabilita e organizzata, conterrà in se delle microaree. Spesso la zona tv diventa anche il punto un cui accogliere gli ospiti o dove consumare una merenda in piena tranquillità. E a volte, il divano, diventa anche un luogo di riposo, di studio, etc… Hai capito, ora, perché è tanto difficile tenere in ordine questa stanza? Niente paura, però, perché una volta organizzati gli spazi, farlo sarà molto più semplice.

Delimitare gli spazi

Ora che abbiamo capito che la stanza, anche se piccola, andrà divisa in microaree, possiamo aiutarci con tappeti che delimitino le varie zone. Uno sotto il divano e posizionato davanti alla tv, indica ad esempio la zona in cui trascorrere il tempo libero giocando o guardano la propria serie tv preferita. Per dare una nota di colore in più puoi optare per dei cuscini che richiamino i colori del divano. In questo modo sarà come creare una stanza all’interno del soggiorno. Stessa cosa vale ovviamente per le altre areee come quella della zona lettura o della sala da pranzo.

Allestire un angolo lettura

Se in casa ci sono molti libri, il consiglio è quello di investire in una libreria che si sviluppi in altezza. Questa darà un’aria chic alla stanza e aiuterà a mantenere tutto in ordine. In alternativa possono andar bene anche delle mensole su cui sistemare libri ed oggetti ai quali si è profondamente legati. Ciò renderà l’ambiente più caldo e confortevole e darà al contempo un maggior desiderio di prendersi cura della stanza. In caso di poco spazio, una libreria piccola e ben curata potrà essere comunque gestita nel modo giusto. Qualche candela qua e là e i soprammobili giusti aiuteranno ad ampliare gli spazi e a renderla un elemento decorativo.

Organizzare l’aria studio

Se anche tu hai una zona studio in soggiorno, faresti bene a delimitarla con quadretti, una bacheca che indica che quella è proprio un’aria di lavoro e qualche accessorio che lascia intendere la destinazione d’uso. Se la stanza è piccola una scrivania e qualcosa da appendere saranno più che sufficiente. In tal caso potrai scegliere se integrare tutto nell’ambiente in cui decidi di installare la scrivania o se delimitare anch’essa con colori complementari da diversi. Utili per indicare a colpo d’occhio che quella è una zona diversa. Anche in questo caso, un tappeto può dare l’idea di un angolo ben definito, sopratutto se distante dal muro.

Giocare con i quadri

Un soggiorno piacevole da vivere può avere anche dei quadri che se sistemati in modo ben ragionato diventano sia complemento d’arredo che un modo per dare continuità all’intero ambiente senza snaturarlo. Il trucco è quello di scegliere quadri o poster che li leghino per colore o soggetto e poi sistemarli in modo da creare delle piccole differenze in grado di delimitare le varie aree. La zona studio potrebbe ospitare ad esempio poster o bacheche personalizzate, quella dove si guarda la tv, immagini più spiritose e quella dell’angolo lettura foto o poster più seri o dedicati ad argomenti specifici e che appassionano come i viaggi o i libri stessi. In questo modo l’ambiente risulterà armonico pur senza perdere la sua personalità.

Creare aree nelle quali muoversi

Ovviamente, le varie aree delimitate dovranno essere definite ma anche in grado di essere usate per vari scopi. Se si ha gente la zona divano dovrebbe potersi integrare con quella studio o con la zona pranzo. Creare aree in grado di interfacciarsi tra loro e nelle quali sia agevole muoversi al fine di tornare ad un’unica grande stanza quando serve, è la soluzione ideale per vivere al meglio il soggiorno, godendone a pieno in ogni circostanza.

Ora che hai visto come organizzare il tuo soggiorno perfetto in modo semplice e creativo puoi imparare a gestirlo anche per le pulizie di tutti i giorni. Fare ordine in un’area alla volta ti consentirà infatti di poter godere del tuo ambiente preferito ogni volta che vuoi e di trovarlo al contempo sempre in ordine.

Per farlo basta concentrarti su una zona alla volta, sistemandola per come dovrebbe essere e passando solo dopo alla successiva. Ti sembrerà di perdere meno tempo e in caso di pochi minuti alla volta riuscirai ad avere almeno una zona in perfetto ordine in modo da godertela senza sentirti nel pieno caos.