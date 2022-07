Lascia del bicarbonato in frigo di notte, non immagini cosa succede dopo

Perché dovresti lasciare una ciotola con del bicarbonato nel frigo di notte? Perché quello che accade il giorno dopo è incredibile!

Conosciamo bene il bicarbonato, un ingrediente molto apprezzato e molto usato in vari settori, ecologico e versatile, non finisce mai di stupire. Tenerne un pò in frigo tutta la notte è l’ennesima prova della sua polivalenza e conferma a tutti gli effetti il suo essere famigerato.

Grazie a questo trucco che in pochi conoscono è possibile risolvere uno dei problemi più comuni che riguarda il nostro elettrodomestico più usato. Ecco cosa succede

se lasci questa polvere in frigo prima di andare a letto.

Perchè lasciare una ciotola di bicarbonato di sodio in frigorifero di notte?

Se ti stai chiedendo a cosa potrebbe servire il bicarbonato di sodio lasciato in frigorifero, sappi che il suo utilizzo ti cambierà la vita.

Hai presente la sensazione che si prova ogni volta che si apre il frigo e si sente un odore sgradevole anche dopo averlo pulito? Dimentica questa sensazione, il bicarbonato è uno dei migliori prodotti naturali esistenti con la capacità di assorbire odori.

Il nostro indispensabile frigorifero ci permette di conservare più a lungo il cibo, a volte può capitare che qualcosa marcisca o che semplicemente gli odori di tutto ciò che mettiamo al suo interno si fondano. Il bicarbonato è un prodotto essenziale per mettere fine all’emanazione di cattivi odori. Quando aprite il frigo e avvertite un odore non gradito, semplicemente versate in una piccola ciotola circa 30 gr di bicarbonato, ponete il tutto nel frigo e non pensateci più. Quando riaprirete il frigo per fare colazione sarà tutto passato, il cattivo odore sarà sparito.

Eliminare i cattivi odori con questo metodo è semplice, non richiede sforzo ed è economico. Ovviamente se nel frigo ci sono batteri causati da alimenti che sono andati a male bisogna pulire accuratamente l’elettrodomestico. Questa tecnica non è un’alternativa alla pulizia regolare del frigorifero ma solo un aiuto alla manutenzione del tuo elettrodomestico.

Il bicarbonato ti aiuta anche ad avere un bucato perfetto, ecco come aggiungerlo.

In alternativa al bicarbonato puoi neutralizzare i cattivi odori del frigo utilizzando altri prodotti naturali molto efficaci, come ad esempio:

Estratto di vaniglia

Per deodorare il frigorifero l’estratto di vaniglia è eccellente. Basta impregnare due o tre batuffoli di cotone con gocce di olio essenziale di vaniglia e metterli in frigo per notare un delizioso profumo di vaniglia che inonda il frigo.

Fondi di caffè

Vi abbiamo raccontato perchè non dovreste buttare via i fondi di caffè, questi sono ottimi anche per neutralizzare i cattivi odori. Una soluzione economica ed ecologica. Prima di riporre i fondi di caffè in frigorifero bisogna metterli nel forno per circa 10 minuti in modo da essiccarli. Fatto questo si possono trasferire in una ciotola e metterli in frigorifero.

Lettiera per gatti

Anche la lettiera per gatti assolve egregiamente questo compito. Essiccatela come per i fondi di caffè in forno per 10 minuti ed il gioco è fatto.