Anticipazioni Beautiful e Una Vita: nuovi amore e segreti terribili all’orizzone

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 3 al 9 luglio 2022. Scopriamo insieme!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nella settimana dal 3 al 9 luglio 2022, cambieranno un bel po’ di cose nelle nostre soap opera preferite: in Beautiful Zoe avrà un ruolo centrale, in Una Vita Genoveva scoprirà qualcosa di terribile su Aurelio.

Anticipazioni della settimana, Beautiful: tra Zoe e Carter arriva Quinn

Zoe ha arruolato Quinn Fuller per aiutarla a riavvicinarsi all’affascinante avvocato Carter Walton. Ma la giovane non avrà notizie al riguardo. Per tale motivo entrerà presto in ansia e cercherà di trovare una spiegazione a questo dilemma.

Ciò che Zoe non sa, è che in realtà la Fuller non solo si è avvicinata a Carter ma ci è pure andata a letto. I due, presi dai sensi di colpa decideranno di comune accordo di non avere più rapporti intimi e di evitare incontri, in modo tale da non stravolgere troppo le loro vite (Quinn è sposata con Eric).

La povera Zoe, ignara della notte di passione fra i due decide di aprire il suo cuore ad entrambi e supplica Carter di tornare insieme a lei. Allo stesso tempo Quinn decide di rivelare la verità a Shauna, esprimendo tutta la sua intenzione a non voler rovinare il matrimonio per una notte di passione.

Una Vita, anticipazioni della settimana: Aurelio e i suoi intrighi

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, Genoveva Salmeron farà una scoperta clamorosa su suo marito Aurelio Quesada. La donna infatti assisterà ad una strana e misteriosa conversazione fra l’uomo e Luis Manas.

Nel frattempo Aurelio ha un piano astuto per tenersi buona Valeria e chiede al maggiordomo Marcelo di falsificare per lui una lettera da dare a Valeria da parte del marito.

Aurelio darà la lettera a Valeria e si precipiterà a casa sua nel momento in cui la donna sta per baciare David. Insinuando in lui il dubbio che fra Valeria e David ci sia qualcosa di tenero Nel frattempo Marcelo avviserà Aurelio che Genoveva avrà fatto sparire una delle vere missive mandate da Rodrigo. A quel punto il Quesada indispettito prenderà una seria decisione. Anche perché, scoprirà la vera motivazione che ha portato alla morte di sua sorella Natalia.

Nervoso e irascibile, Aurelio prenderà la pistola e minaccerà Genoveva. Ma la dark lady ha un asso nella manica, ha nascosto le foto che ritraggono Aurelio mentre accoltella Anabel.