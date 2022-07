Quanto spendono gli italiani per andare al mare? La risposta ti sorprenderà

Quanto spendono gli italiani in media per andare al mare? La risposta è arrivata direttamente da Morning News ed è davvero sorprendente.

Quanto spendono gli italiani per andare al mare? Questa è una domanda che in tanti si sono posti, ma senza trovare risposta.

Sì, perché analizzando la situazione attuale italiana, stiamo assistendo ad un’inflazione tremenda, che ha portato a sua volta un caro prezzi che probabilmente è stato sottostimato per mesi e mesi, ma che oggi sta incidendo non poco sulle famiglie.

E allora stiamo assistendo ad un aumento senza precedenti del costo dell’energia, della benzina, di moltissime materie prime (prime tra tutte il grano, che sappiamo essere un bene essenziale).

E le previsioni sull’andamento dell’inflazione ci dicono che in effetti questa resterà su livelli elevati ancora per mesi.

Potrebbe leggermente diminuire il prezzo dell’energia tra qualche mese, ma allo stesso tempo potremmo avere ulteriori rialzi delle materie prime, dovute all’impossibilità di queste ultime di giungere dall’Ucraina.

Questa è – a grandissime linee, si intende – la situazione attuale che abbiamo in Italia. E gli italiani come stanno reagendo? Molti ovviamente stanno rinunciando alle vacanze, oppure stanno quantomeno scegliendo mete low cost.

Ma siamo sicuri che sia possibile lesinare sulle giornate di sole? Il caro prezzi si sta estendendo anche ai lidi e questo potrebbe rendere difficile a molte famiglie riuscire ad andare in vacanza. Ecco quanto spendono gli italiani per andare al mare.

Ecco quanto spendono gli italiani per andare al mare

A darci una stima di quanto spendono gli italiani per andare al mare ci ha pensato Morning News.

Per loro, a quanto pare, le vacanze sarebbero sempre più costose. E questo renderebbe impossibile ad alcuni di loro partire per qualche meta balneare.

Il caro prezzi recente, infatti, sta colpendo anche moltissimi lidi, che avrebbero subito un aumento del 10%.

Ecco che quindi in media un ombrellone e due lettini possono arrivare a costare anche 75 euro al giorno. Prezzo ovviamente proibitivo per moltissime famiglie, soprattutto se consideriamo che ci sono famiglie numerose a cui non basterebbe un solo ombrellone.

Come emerge da alcuni dati messi a disposizione da Legambiente, inoltre, i tratti di spiagge libere disponibili sarebbero sempre meno. Le concessioni per gli stabilimenti balneari sono 12.166 in più rispetto al 2018 e, quindi, negli ultimi 4 anni sarebbero aumentate del 12,5%.

Ovviamente poi a questo dobbiamo aggiungere che non tutti hanno la fortuna di vivere già sul mare, quindi molte persone devono necessariamente spostarsi per raggiungere località balneari.

E, alla luce del caro prezzi del carburante, arrivato ormai alle stelle, questo renderebbe ancora più complicato ad alcuni italiani potersi concedere anche solo una giornata di mare nel weekend.

E non finisce ancora qui, perché sappiamo benissimo che a breve potrebbero aumentare anche i pedaggi autostradali (e questo potrebbe accadere già entro fine mese).

Ad annunciarlo è stato Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, che ha comunicato che a breve potrebbe arrivare un aumento delle tariffe dell’1,5%.

Secondo il diretto interessato questo incremento non sarebbe molto rilevante, ma non è così se pensiamo a chi deve percorrere grandi tratti. Se consideriamo che – per ovvi motivi – dobbiamo considerare viaggi di andata e ritorno, la somma potrebbe dare vita ad un aumento non di poco conto.

Il risultato di tutto questo? Circa 5 milioni di italiani potrebbero essere costretti a rinunciare ad andare in vacanza al mare.

In ogni caso, parlando di estate, ecco il Bonus Condizionatore, a chi spetta e come richiederlo.

Adesso comunque sappiamo che davvero andare in vacanza può costare una fortuna.