Rocio Munoz Morales svela il suo segreto: così ha conquistato Raoul Bova

Rocio Munoz Morales svela il suo segreto di bellezza e come è riuscita a conquistare il cuore di Raoul Bova, pare delle sue figlie.

Bellissima: non c’è aggettivo migliore per descrivere Rocio Munos Morales che, nella sua semplicità, durante una tranquilla giornata al mare, sfoggia tutto il suo fascino svelando come è riuscita a conquistare il cuore di Raoul Bova. Guardandola, è facile immaginare la reazione dell’attore di fronte alla bellezza mozzafiato di colei che è poi diventata la compagna e madre delle due figlie più piccole.

Su Instagram, l’attrice e modella spagnola ha così deciso di fare un regalo ai fan pubblicando alcune foto in cui posa in bikini. Foto mozzafiato di fronte alle quali i fan capiscono perfettamente il motivo per il quale Raoul si sia innamorato di lei.

Rocio Munoz Morales, bellezza spettacolare in bikini

Senza un filo di trucco, con i capelli raccolti e un semplice bikini indossato per trascorrere una magnifica giornata al mare, in Calabria, Rocio Morales incanta tutti i suoi followers che applaudono la sua spettacolare e naturale bellezza come quella delle sorelle. Sono passati ormai anni da quando l’attrice e modella spagnola si fece conoscere dal pubblico italiano recitando nel film “Immaturi – Il viaggio” sul cui set incontrò proprio Raoul Bova, ma la sua bellezza, con il tempo, è rimasta intatta.

“Chiedimi se sono felice”, scrive l’attrice su Instagram pubblicando le immagini che vedete qui in alto. Amante del mare, Rocio è totalmente libera in spiaggia e si gode la bellezza dell’acqua, della sabbia, della natura e della tranquillità insieme alle persone che ama. Tantissimi i commenti sotto la foto sia da parte dei fan, ma anche di amici e colleghi come Mara Venier e Alberto Matano.

Rocio, tuttavia, non ha conquistato Raoul Bova solo per la sua bellezza. Profonda, semplice, legata ai valori veri della vita, innamorata della famiglia, l’attrice e modella spagnola è una donna meravigliosa come sostengono tutte le persone che la incontrano.

“È l’uomo della mia vita: l’ho capito col tempo e lo capisco tutti i giorni ancora adesso. Piano piano, abbiamo scoperto tante cose in comune: l’educazione simile, le famiglie simili… Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me. Il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso… Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore”, ha dichiarato la Morales in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ad agosto 2021.