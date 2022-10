Ambra Angiolini non è più riuscita a trattenersi e ha rivelato un dettaglio mai esplicitato prima sulla sua love story naufragata con l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri.

L’attrice Ambra Angiolini è solitamente molto riservata sulla sua vita privata. Dopo la fine della sua relazione pluriennale con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, infatti, la Angiolini non ha quasi mai proferito parola sull’argomento, a parte in una occasione in cui ha ammesso di essersi “proprio sbagliata” sul suo conto.

Stavolta la celebre attrice ha parlato in modo più esplicito del trauma vissuto dopo la rottura con il suo ex durante una puntata di X Factor, programma in cui quest’anno veste i panni di giudice. Le sue parole sono giunte come un fulmine a ciel sereno e sono state accolte con grande meraviglia dai fan, che le hanno dimostrato la loro più totale vicinanza emotiva.

Ambra Angiolini lancia la bomba contro l’ex Massimiliano Allegri

Dopo l’esibizione di uno dei cantanti in gara quest’anno a X Factor, Ambra ha ricevuto dal ragazzo, che in quel momento si trovava ancora sul palco, una serie di avances molto esplicite. Alle quali lei ha risposto così:

“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente!” E ha aggiunto: “Ma oggi grazie a te voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”. Una affermazione che i fan on si sarebbero mai aspettati e che li ha comprensibilmente molto emozionati. Pare, infatti, che Ambra (che ha recentemente messo a tacere una serie di voci infondate) sia stata tradita dall’ex compagno, dopo aver riposto grande fiducia in lui e nella loro relazione.

Pare che l’attrice (ve la ricordate ai tempi di Non è la Rai?), infatti, abbia trovato un capello non suo nella macchina del compagno e questo avrebbe posto fine alla loro relazione.

L’incontro con Allegri è avvenuto all’inizio nel 2017 a Torino, luogo di residenza di Allegri e in cui Ambra si trovava per girare un film. I due inizialmente hanno tenuta nascosta la loro liaison amorosa, ma poi hanno fatto “coming out” nell’estate del 2017.

Di lui Ambra aveva espresso parole colme d’amore nel 2018 nel salotto di Mara Venier a Domenica In: “Massimiliano mi ha insegnato la tenerezza e la calma. Mi abbraccia senza stringere. Mi ha fatto tornare gli occhi a cuore”. Alla fine, però, la Angiolini si è dovuta ricredere, con suo immenso dolore.