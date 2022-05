Ambra Angiolini l’ha fatto davvero? Lei sbotta e racconta la verità

Ambra Angiolini l’ha fatto davvero? Di fronte ai dubbi dei fan, l’attrice sbotta e racconta tutta la verità mettendo a tacere i rumors.

Sono passati anni da quando, ancora adolescente, entrava nelle casa degli italiani come la protagonista indiscussa di Non è la Rai. Alla corte di Gianni Boncompagni, Ambra Angiolini cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo per non fermarsi più. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, ma anche scrittrice: in Ambra si concentrano una miriade di talenti che, uniti alla sua straordinaria bellezza, danno vita ad un mix perfetto.

Anche quest’anno, Ambra torna a condurre il Concerto del Primo Maggio che, dopo due anni trasmessi da uno studio televisivo a causa della pandemia, quest’anno torna in piazza. Con la sua bellezza, la sua simpatia, ironia e schiettezza, Ambra presenterà i vari artisti che si alterneranno sul palco portando il pubblico anche a riflettere su importanti argomenti. Una presenza, quella della Angiolini, molto apprezzata dal pubblico che di fronte alla bellezza sempre più evidente, si chiede se sia tutta naturale.

Ambra Angiolini e i presunti ritocchini: tutta la verità dell’attrice

Di fronte ad alcune foto di ieri e di oggi della Angiolini, qualche fan ha pensato che Ambra si sia rifatta i denti. A smentire qualsiasi tipo di intervento ai denti è stata la stessa Ambra che ha spiegato ai fan di aver, nel corso degli anni, portato semplicemente l’apparecchio dentale come fanno quasi tutti per correggere il sorriso. Effettivamente, tra le foto di ieri e di oggi di Ambra, non c’è alcuna differenza.

Quella di oggi è una bellezza più matura rispetto a quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ma i lineamenti del viso sono rimasti gli stessi. Nessun intervento di chirurgia estetica per Ambra che trascorre le sue giornate tra il lavoro e la famiglia.

Mamma di Iolanda e Leonardo, nati dalla storia, oggi finita, con Francesco Renga, la Angiolini ama trascorrere il tempo con i figli condividendo, spesso, le foto di tali momenti sui social.

Mamma innamorata, lo scorso gennaio, in occasione del compleanno della figlia Iolanda, ha scritto: “Che poi tu hai sempre avuto 18 anni, chi avrebbe mai potuto firmare un contratto a tempo indeterminato con me? La tua firma sul mio foglio ancora bianco, il tuo primo urlo alla vita e papà che mi dice “Amo è incazzata proprio come te! “ ……Grazie per avermi creduto, non era facile @jolandarenga #happybirthday con tutto l’amore che posso #18 #love. E oggi abbiamo volato di nuovo insieme”.