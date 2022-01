Ambra Angiolini è una delle attrici più seguite e amate dal pubblico italiano, recentemente al centro dei pettegolezzi per la fine delle sua storia travagliata con Massimiliano Allegri. Ma vi ricordate com’era la bella Ambra prima del successo? Ecco la trasformazione di Ambra Angiolini negli anni.

Nata a Roma, Ambra Angiolini è una delle attrici più richieste e famose in Italia. Ha raggiunto il successo negli anni Novanta con la partecipazione a Non è la Rai e da quel momento non si è più fermata. Ricordate com’era agli esordi?

Ambra Angiolini ha esordito appena quindicenne nel programma Bulli e pupe, ma è stata la sua partecipazione a Non è la Rai a lanciarla definitivamente nel mondo dello spettacolo. Il programma ha ottenuto infatti notevole notorietà durante i primi anni Novanta, diventando un vero e proprio fenomeno di costume.

La sua carriera di attrice è cominciata con il film di Ferzan Özpetek Saturno Contro, che ha messo in luce il suo enorme talento ancora in erba. L’interpretazione magistrale le ha fatto ottenere i più importanti premi cinematografici italiani del 2007: il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Nel corso degli anni Ambra si è divisa tra collaborazioni televisive e cinematografiche. Per la televisione ha, tra le altre cose, condotto il Festival del Cinema di Venezia, la prima edizione dei Kid’s Choice Awards e partecipato al programma satirico Crozza Italia accanto al comico Maurizio Crozza.

Al cinema l’abbiamo vista in film di successo come Bianco e Nero di Cristina Comencini, La Volpe e la Bambina di Luc Jacquet e Viva l’Italia di Massimiliano Bruno.

Ambra Angiolini: la trasformazione

Ambra Angiolini ha mantenuto la sua incredibile bellezza anche con il passare degli anni.

Nonostante siano passati infatti quasi trent’anni dalle sue prime apparizioni a Non è la Rai, Ambra è riuscita a conservare la sua bellezza acqua e sapone e quel suo tipico sguardo dalla dolcezza ineguagliabile.