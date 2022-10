Stai attento: così ti rubano le password e non te ne accorgi! E’ facilissimo (purtroppo)

By

Purtroppo rubare le password può essere facilissimo: se fanno così nemmeno te ne accorgi, è davvero semplice!

Rubare le password può essere davvero più facile di quanto possiamo pensare. Un tema molto caldo e dibattuto è quello della sicurezza del Wi-fi. Qui, evitare che estranei facciano accessi indesiderati è una regola fondamentale.

Malintenzionati potrebbero infatti approfittarsi della cosa ed usare le nostre connessioni a Internet senza chiederci il permesso. Eppure, nonostante ci siano diversi metodi per mettere in sicurezza la nostra rete wi-fi, c’è un modo davvero facilissimo per scoprire le password e connettersi con le reti wi-fi.

Ecco il trucco per rubare le password dalla rete wi-fi: purtroppo è facilissimo!

Di questi tempi è fondamentale preservare la propria privacy. Con l’avvento dei social network ormai le nostre vite sono alla mercé di tutti. E salvaguardare le password per gli accessi alle nostre reti wi-fi è quanto mai un argomento di vitale importanza.

Se ci troviamo fuori casa e siamo senza connessione quante volte ci sarà capitato di provare a collegarci ad una rete wi-fi ma di doverci fermare perché coperta da una password.

A meno che la rete wi-fi non sia libera, connettersi a quelle con la password può sembrare a prima vista più difficile. Eppure è tempo di tutelarsi perché esiste un trucco che invece permette di collegarsi alla rete wi-fi risalendo alla password.

Purtroppo cercare di scoprire la password delle reti wireless degli altri è una violazione grave della privacy e può essere anche considerato un reato. In ogni caso è sempre bene cercare di mettersi in sicurezza da eventuali malintenzionati che potrebbero in modo molto semplice rubare le password della nostra wi-fi e collegarsi senza difficoltà.

Su Instagram girano diversi tutorial che spiegano come fare a vedere le password delle wi-fi private. In particolare con l’I-phone è possibile tramite una facilissima funzione poter vedere le password delle reti wi-fi private.

E se si è sprovvisti di connessione in questo modo diventa davvero semplice potersi connettere agganciandosi alla linea di qualcun altro. Ovvio che per chi subisce tale situazione può essere piuttosto spiacevole.

Ma come si fa a vedere la password di una rete wi-fi privata? Praticamente è semplicissimo e alla portata di tutti. Basta avere un I-phone 13 e andare su Impostazioni. Si clicca su wi-fi, in alto a destra c’è scritto edit.

Si mette il viso, ovvero il riconoscimento facciale. Poi si clicca su info di una qualsiasi rete wi-fi che ci appare e si prende la password.

Come visto, è molto semplice prendere la password da una rete wi-fi privata, ecco che allora è sempre meglio tutelarsi così da non subire tali situazioni spiacevoli. Un trucco facile come anche quello che ci permette di sapere con chi sta chattando qualcuno di nostro interesse su whatsapp.