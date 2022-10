Ecco l’outfit vincente per il sabato sera d’autunno: caldo e femminile

Farà freddo? Pioverà? Tacchi alti o stivale basso? Abitino nuovo o jeans e top? Sono tante le domande che ci attanagliano prima di uscire il sabato sera. Rispondiamo a quelle con tema il look.

A parte il fatto che, spesso e volentieri, a trent’anni, la vera questione che ci poniamo il tanto atteso sabato sia se farsi belle ed uscire o puntare sul programma divano, serie tv preferita e pizza, la seconda è come vestirsi.

Anche quelle che si atteggiano sempre a “star della discoteca” vogliono sentirsi il caldo addosso ed avere un outfit particolare che si faccia notare. Per questo basta guardare le super modelle internazionali che, sia alle fashion week sia nella loro vita privata nelle metropoli americane, puntano sul binomio maglione xxl o comunque non attillato e decisamente pesante con una gonna midi super elegante in paillettes. Scopriamo come copiarle.

Niente cappotto per ora! Sì al maglione coprente con gonna fancy

La prima proposta di oggi vede un bellissimo cashmere grigio antracite (passe-partout a prescindere dall’abbinamento) di Maison Cashmere con maniche lunghe a coste, vestibilità ampia e spacchetti laterali. Costa 147 euro sul sito ufficiale del brand e sarebbe a dir poco perfetto con la gonna Josefine in paillettes color argento, lunghezza a metà polpaccio o poco più, firmata Na-Kd (40 euro su Zalando).

Altro grande classico di questo periodo è il verde (sia bottiglia che militare) da accostare al jeans od alle stessa nuance. Saliamo di prezzo – ma ne vale la pena – con Parosh e, nello specifico, con la gonna che troviamo su Farfetch a 479 euro. Paillettes anche in questo caso ma vita più alta e lunghezza midi. Indossata con il maglione Monki (18,09 euro già scontato su Zalando), borsa rigida e capelli naturali, non resterà altro da fare se non un post per il proprio Instagram.

Lo abbiamo visto anche con l’alternativa felpa firmata ma per un vero tocco sofisticato è meglio optare per il maglione gigante, soprattutto se fatto a collo alto. In ogni caso, ecco il pullover in maglia oversize di Zara con collo a serafino (29,95 euro) verde kaki. Con accessori dorati ed una gonna strutturata in jeans scuro, il successo è garantito.

Ricordiamoci poi che le altre soluzioni restano il total look nero, l’arancione con il beige ed il rosa fragola con il bluette. In base alla nostra carnagione, ed allo stile personale che deve sempre fare la differenza, sapremo risplendere il sabato sera.

Silvia Zanchi