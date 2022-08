WhatsApp, ecco il trucco per scoprire con chi chatta

By

WhatsApp è un’applicazione che non smette mai di stupirci. Oggi ti spieghiamo come fare a capire con chi sta chattando una persona.

Se uno dei tuoi contatti è online su WhatsApp probabilmente sta chattando con qualcuno. Se vuoi sapere con chi sta chattando esiste un semplicissimo trucco, non ci crederai ma è davvero molto semplice ottenere questo tipo di informazioni.

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più diffusa in Italia. questa app ci permette di inviare messaggio di testo e messaggi vocali del tutto gratuitamente e consente inoltre di inviare foto, video ed altri allegati. Spesso questa applicazione è diventata uno strumento di spionaggio del partner. Grazie a WhatsApp si può conoscere la posizione in tempo reale o controllare quanto il partner è attivo su questa app. Oggi ti svegliamo anche come fare a capire con chi chatta di più.

Vuoi sapere con chi chatta? Ecco il trucco, è semplicissimo

se vuoi sapere con chi sta chattando un tuo contatto Puoi affidarti a WhatsApp web, l’applicazione di WhatsApp su PC. Una volta collegato un dispositivo potrai accedere all’account di una persona e di vedere tutti i suoi contatti e le sue conversazioni. Sarai anche in grado di capire quali sono i contatti con i quali si sente più frequentemente.

Ovviamente prima dovrai connetterti al dispositivo in questione con un PC. Farlo è semplicissimo, basta scansionare il codice QR sul computer. Da quel momento in poi il gioco è fatto, potrai consultare l’applicazione direttamente sul tuo PC quando desideri e vedere quali sono le conversazioni più influenti.

Probabilmente il pensiero che questo trucco venga usato su di te non è altrettanto piacevole. Se desideri proteggerti da questo tipo di spionaggio devi semplicemente ricordarti di disconnettere il tuo telefono dai dispositivi indesiderati. Una volta che avrai aperto WhatsApp, dovrai cliccare sui tre piccoli punti in alto a destra, cliccare su dispositivi connessi. A questo punto potrai visualizzare i tutti i dispositivi collegati al tuo account. Da questa schermata è possibile capire se vi è un dispositivo sospetto, nel caso, con un clic potrai disconnetterlo rapidamente.

Esiste anche un altro trucco per capire se un nostro contatto chatta e condividere contenuti multimediali e con un’altra persona, questo trucco esamina l’archiviazione dei dati di WhatsApp. Per avvalersi di questo trucchetto bisogna rilevare i dati, le foto e i video più condivisi. Per farlo bisogna aprire WhatsApp andare su impostazioni e accedere alla sezione spazio e dati e poi cliccare su gestisci spazio. Sulla pagina di WhatsApp apparirà un elenco di contatti e il primo contatto è quello della persona con la quale si messaggia di più.

Come vedi utilizzare questa famosissima app di messaggistica per spiare qualcuno è molto più semplice di quanto pensi. Se vuoi tutelarti ricordati di non lasciare mai incustodito il tuo cellulare.