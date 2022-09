Giulia Salemi ha fatto di recente una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha lasciato i fan allibiti. Ecco quale.

L’influencer Giulia Salemi sta facendo molto parlare di sé dopo l’esordio al GF Vip, non come concorrente ma come “corrispondente” tra lo studio di Mediaset e i social. Chi meglio di lei, infatti, avrebbe potuto ricoprire meglio il ruolo di tramite tra la Casa e i fan del programma su Instagram? Nessuno però si sarebbe aspettato questa dichiarazione da parte sua che ha lasciato tutti senza parole.

Giulia Salemi è riuscita a fare parlare di sé in ogni puntata del GF Vip, appena cominciato. In primo luogo per i suoi outfit sempre perfetti (favoloso l’abito nero indossato per la seconda puntata del programma) e poi per la simpatia con cui stupito tutti quelli che ancora non la conoscevano. Sembra che il nuovo membro della ‘crew’ del GF Vip abbia fatto di recente una dichiarazione su Alfonso Signorini che ha lasciato stupefatti. Davvero Giulia pensa questo del celebre conduttore, si saranno chiesti in molti?

Giulia Salemi, la confessione incredibile lascia tutti basiti

La splendida Giulia Salemi (che ha svelato un interessante ‘dietro le quinte’ del GF Vip) è una tra le poche ‘dive’ di Instagram che è riuscita a sfondare anche il piccolo schermo con la sua forte presenza scenica. Una dote che poche possiedono, ma che è stata subito individuata da quella volpe di Alfonso Signorini.

Proprio lui questa estate ha voluto la Salemi come corrispondente tra i social e la Casa più spiata della TV. “Questa estate [Signorini] mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo (Pretelli, il suo fidanzato) dicendomi che doveva parlarmi”, ha raccontato la Salemi in una recente intervista. “L’ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un Gf Vip più social e me in studio accanto a lui”. Una notizia che ha lasciato attonita Giulia e le ha messo addosso anche molta trepidazione. L’influencer, infatti, non ci ha pensato due volte e ha subito accettato l’offerta del conduttore.

“Io non ci credevo, sono molto scaramantica e non ho detto niente a nessuno fino all’ultimo, negando le voci che circolavano”, ha affermato la Salemi (il cui trucco occhi è sempre magnetico), che ho temuto ad accettare il guanto di sfida che Signorini le porgeva. D’altronde lei stessa ha dichiarato di sentirsi molto più sicura di sé rispetto al passato, grazie a una maggiore maturità.

Giulia ha poi fatto una dichiarazione incredibile su Signorini, affermando di considerarlo alla stregua di un “secondo papà”. Un vero onore per il noto conduttore televisivo. La Salemi ha anche aggiunto che le piacerebbe diventare madre presto (“magari tra qualche mese!”) dato il suo rapporto più che positivo con Pretelli. Insomma, staremo a vedere cosa succederà!