Giulia Salemi svela tutta la verità sul GF Vip 7: è successo dietro le quinte

Dopo la prima puntata del GF Vip 7, Giulia Salemi confessa cosa è accaduto dietro le quinte: nessuno lo immaginava.

Il GF Vip 7 ha preso il via ufficialmente lo scorso 19 settembre, tra grandi aspettative e trepidazione generale. Alfonso Signorini ha finalmente iniziato a snocciolare i suoi assi nella manica portando in pista una prima parte del cast che ha già acceso i riflettori sul programma. Tra i vipponi entrati in casa ci sono dei nomi di punta, che hanno scatenato immediatamente le reazioni del web. Basti pensare a personaggi come Elenoire Ferruzzi, che si è imposta in breve tempo come regina indiscussa dei meme.

Non da meno una vulcanica Pamela Prati, che ha incendiato il red carpet che precede la porta rossa al suono di “Que te la pongo“. Insomma, è stato chiaro fin da subito che il potenziale per confezionare un’altra edizione da ricordare c’è tutto. Degne di nota, sicuramente, anche le presenze in studio. Volute fortemente dal direttore di Chi, hanno preso posto sulle poltroncine rosse Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

La prima, forse entrata un po’ in sordina per un iniziale spaesamento in un contesto del tutto nuovo, mentre la seconda pronta a tirar fuori le unghie (più taglienti di quelle della Ferruzzi), sicuramente riserveranno grandi sorprese. Nuova presenza in studio, invece, è stata quella di Giulia Salemi, a cui è stato affidato un ruolo del tutto nuovo quanto definitivo: quello dell’addetta ai social. Qualcosa, però, è stato rivelato proprio dall’ex gieffina dopo la puntata.

Un retroscena inaspettato: ecco come il GF Vip la “censura”

Giulia Salemi è sicuramente una delle influencer più amate sul web e, proprio per questo probabilmente, Alfonso Signorini ha deciso di inserirla nel programma dando una poltroncina anche a lei. La bellissima fidanzata di Pretelli, impegnato invece nel GF Vip Party, ha il compito di tenere sotto controllo i Tweet che commentano la puntata, comunicando poi i più interessanti.

Sicuramente, tra la valanga di cinguettii giunti durante il live, che hanno reso immediatamente il GF Vip trend topic di Twitter, il pubblico si aspettava di sentirne di molto cattivi. Ironia, meme e polemiche di certo non sono mancate tra gli utenti del web, eppure i Tweet letti da Giulia Salemi in diretta sono apparsi molto “neutri”. Un motivo c’è ed è stato rivelato dopo la puntata proprio dalla diretta interessata, il cui ruolo era in trattativa già da tempo, in un’intervista a Casa Chi.

“C’è un doppio passaggio prima che i tweet vengano messi in onda“, ha dichiarato raccontando il retroscena. L’influencer ha spiegato che lei li seleziona passandoli poi agli autori che fanno un’ulteriore selezione. “Io ho scelto i più piccanti e mi hanno detto che era la prima puntata e dovevamo essere più buoni“, ha aggiunto Giulia senza peli sulla lingua, smascherando così una volontà di non voler lasciare spazio a troppa malvagità. Che la strategia cambi pian piano che le puntate andranno avanti lasciando che una Salemi senza censure tiri fuori al meglio le stoccate dei telespettatori? Un po’ ci speriamo.