Giulia Salemi potrebbe presto tornare sul piccolo schermo degli italiani con un ruolo del tutto inedito: il web è in delirio!

Giulia Salemi è senza alcun dubbio una delle giovani promesse appartenenti al mondo dello spettacolo nostrano. Dopo la sua seconda esperienza nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove ha trovato anche l’amore al fianco di Pierpaolo Pretelli, è esplosa facendo breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo.

Lo stesso pubblico che non appena ha letto la notizia bomba su di lei non ha potuto fare a meno di gioire nella speranza che il tutto possa concretizzarsi per la nuova stagione televisiva che sembrerebbe promettere grossi colpi di scena.

A lanciare l’indiscrezione in rete è stato il portale The Pipol Gossip, Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello Vip ma attenzione non in veste di concorrente ma in un ruolo del tutto inedito!

Giulia Salemi ritorna in tv: per lei un ruolo inedito al GF Vip

Giulia Salemi, secondo quanto rivelato dal portale gestito da Gabriele Parpiglia, potrebbe tornare a far parte del GF Vip 7 ma come abbiamo avuto modo di anticiparvi in un ruolo del tutto inedito e non di nuovo come concorrente.

Il portale, infatti, rivela che la produzione in questi giorni starebbe pensando ad un ruolo fresco e giovanile, proprio come la sua personalità. Un ruolo che strizza l’occhio a quello ricoperto da Marco Liorni diversi anni fa durante le prime edizioni Nip della trasmissione: una sorta di inviata con il compito di intervistare i concorrenti eliminati e di mostrare il backstage del reality show di canale 5 ai suoi fedeli telespettatori.

Decisamente un bel traguardo per Giulia Salemi, che ha stregato il pubblico del Giffoni Film Festival, qualora questa possibilità potesse realizzarsi in maniera concreta, ma nonostante il tutto non sia stato ancora deciso in rete non è mancata la reazione dei suoi fedeli sostenitori che non hanno potuto fare a meno per questa nuova opportunità.

Per Giulia e Pierpaolo, anche lui è stato scelto dalla produzione ma per condurre il GF Vip Party insieme a Soleil Sorge, sarebbe decisamente una bella occasione di poter tornare lì dove tutto quanto è iniziato.