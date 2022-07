Giulia Salemi star al Giffoni Film Festival: lo spacco è mozzafiato

By

Giulia Salemi incanta al Giffoni Film Festival con un look pazzesco, lo spacco mette in mostra le gambe e lei conquista con il suo sorriso.

Che sia uno dei personaggi più amati e influenti del momento non c’è dubbio. Giulia Salemi è riuscita a conquistarsi l’affetto del pubblico italiano e soprattutto del web, coinvolgendo sempre più appassionati. Sarà merito sicuramente di una spontaneità semplice e fresca, come di una grande energia. I più la ricorderanno per le sue partecipazioni a reality e programmi tv.

Figlia di Fariba Tehrani, anche lei volto noto della tv, Giulia ha sempre dimostrato una gran voglia di fare, che tutt’ora la spinge a lanciarsi nelle esperienze più disparate. Grande appassionata di moda è una vera icona glamour. Sul suo profilo Instagram che attualmente conta 1,8 milioni di follower, la Salemi è una vera fonte di ispirazione per ragazze super trendy che prendono spunto dai suoi outfit perfetti.

E siccome non si fa mancare proprio nulla, in questa stagione ha lanciato il suo GoldSand, un brand di abbigliamento dedicato al beachwear. A far sognare ancora di più i follower poi, ci si è messa la storia d’amore da sogno con il bel Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti durante l’esperienza del Grande Fratello Vip e da allora sono inseparabili. Innamoratissimo più che mai, lui è il suo fan numero uno.

Il sorriso più bello del red carpet: Giulia conquista il Festival

Per lei è proprio un momento d’oro e la Salemi lo sta sfruttando al meglio. La reginetta del web infatti, è stata scelta come conduttrice del Giffoni Music Concept 2022, il festival musicale che si accosta al Giffoni Film Festival. Insieme a lei anche Nicolò De Devitiis, speaker di Radio 105 e una de “Le Iene”.

Per il red carpet e per la prima serata di show, l’amatissima influencer ha incantato i presenti con un look ovviamente favoloso. L’ex gieffina, che anche col make-up fa sempre centro, ha indossato un mini-dress firmato Jacquemus: il modello La Robe Saudade è un richiamo ad uno dei capi storici della maison, direttamente dalla sfilata anni Novanta, L’Annee 1997. Schiena scoperta e spacco asimmetrico, la conduttrice ha posato con un meraviglioso sorriso e capelli legati.

A rendere l’outfit ancora più perfetto, un abbinamento di sandali neri lace-up incrociati fino a mezzo polpaccio, naturalmente del brand PrimaDonna di cui la Salemi è da tempo testimonial. Ancora una volta si conferma una punta nell’eleganza e nello stile italiano, sempre raffinata e femminile senza mai sfociare nella volgarità. Nel suo post su Instagram con il look della serata, si riversano a valanga i commenti di ammirazione dei follower: fan numero uno rimane ancora una volta lui, il fidanzato Pierpaolo Pretelli che scrive “Vai amoreee! BONA!“.