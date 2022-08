Meghan non ascoltò il prezioso consiglio della Principessa, ed ora ne paga le conseguenze

La Principessa Anna è una delle donne più rispettate della Royal Family, ma Meghan Markle decise di non seguire il suo consiglio. Perché?

Era il 2017, Harry e Meghan avevano da poco annunciato il loro fidanzamento ufficiale e l’attrice stava lentamente diventando consapevole di quanto sarebbe stato duro rispettare il ruolo che si era scelto.

Anche se successivamente Meghan ha affermato di essere stata lasciata completamente sola e abbandonata a se stessa le cose non andarono esattamente così.

Sembra infatti che Meghan abbia avuto modo di confrontarsi con una delle Royal più apprezzate e più amate in assoluto, colei che secondo molti avrebbe dovuto diventare Regina al posto di Carlo.

La Principessa Anna si è guadagnata il titolo di Principessa Reale, che viene conferito alla prima figlia femmina di un sovrano. Non si tratta però di un titolo che si guadagna automaticamente. La principessa in questione deve dimostrare di essere all’altezza del ruolo, distinguendosi per impegno e per dignità.

La Principessa Anna è stata campionessa olimpionica di equitazione, è il patrono di ben 200 organizzazioni benefiche ed è una dei membri della Famiglia Reale che lavora più duramente per sostenere la Regina.

Chi meglio di lei avrebbe potuto aiutare Meghan?

Quello che disse la Principessa Anna a Meghan Markle avrebbe potuto salvare la Famiglia Reale

Secondo molti inglesi, se la Principessa Anna fosse nata prima di Carlo l’Inghilterra avrebbe avuto un’altra grandissima Regina dopo Elisabetta II.

Anna ha infatti ereditato il senso del dovere e della disciplina direttamente da sua madre. Da suo padre ha invece ereditato la passione per lo sport, uno stratosferico senso dello humor ma soprattutto la capacità di stare con i piedi per terra nonostante il fatto di essere una Reale.

La Principessa Anna infatti lavora ogni giorno per moltissime ore al giorno, si sveglia molto presto, non rimanda nessun impegno e soprattutto non fa capricci come suo fratello Carlo.

Date queste premesse, è abbastanza facile intuire quale sia stato il consiglio della Principessa Reale a Meghan Markle quanto l’attrice le chiese come si diventa dei buoni Reali. “La Famiglia Reale deve diventare il tuo lavoro, la tua carriera” spiegò Anna a Meghan.

Si può immaginare che Meghan abbia annuito e accettato il consiglio ma, secondo voci di corridoio che con il tempo sono state confermate, non aveva alcuna intenzione di seguire le orme di Anna.

Dopo la Megxit si è scoperto, per esempio, che Meghan non aveva mai avviato le pratiche per richiedere la cittadinanza britannica. Per molti questo era un segnale molto esplicito del fatto che Meghan non aveva alcuna intenzione di rimanere a lungo nel Regno Unito. Per altri una “semplice dimenticanza” del suo staff legale.

Se proprio le si vuole dare il beneficio del dubbio, però, Meghan potrebbe aver frainteso il consiglio della Principessa: l’attrice sembra aver fatto di tutto per sfruttare il suo legame con la Famiglia Reale a beneficio della sua carriera!

Rimane indimenticabile, per esempio, la partecipazione di Harry e Meghan alla premiere dell’action movie del Re Leone. All’epoca Harry utilizzò la propria fama e fece pressione sui produttori per far sì che Meghan ottenesse un lavoro di doppiaggio!

Infine, non può essere un caso, infatti, se Meghan continua a presentarsi ovunque con il titolo di Meghan, Duchessa di Sussex. Lo fa anche in America, dove i titoli nobiliari non sono riconosciuti dalla legge e non hanno alcun significato!

Cosa sarebbe accaduto se Meghan avesse interpretato e applicato correttamente il saggio consiglio della Principessa Anna? Probabilmente sarebbe riuscita ad adeguarsi appieno al suo ruolo, avrebbe accettato i suoi doveri e la Famiglia Reale inglese sarebbe rimasta unita.