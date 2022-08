La face mist idraterà la tua pelle in estate come niente aveva mai fatto prima

Il modo migliore per avere la pelle perfettamente idratata anche in estate, con temperature altissime, è usare le face mist. Cosa sono? Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Sogni di avere la pelle sempre perfettamente idratata, luminosa e compatta anche in estate?

Esiste un metodo infallibile di cui ti innamorerai sicuramente. Trattasi delle face mist, un prodotto arrivato direttamente dalla Corea – e sappiamo lì quanta importanza viene data alla skin care – per rendere la nostra pelle perfetta sempre, ma soprattutto nella bella stagione.

Ci troviamo infatti davanti ad un prodotto ibrido. Da un lato, contiene acqua, dall’altro principi attivi specifici per ogni tipo di derma.

Possiamo parlare quindi di acque, ma attenzione a non confonderle con quelle termali, perché sono completamente diverse.

Il punto in comune è che entrambe si presentano spesso sotto forma di spray, così che tu possa portarlo nella borsetta e tirarlo fuori ogni volta che ne senti l’esigenza.

Detto ciò, cosa sono esattamente le face mist, a chi sono adatte e come si usano?

Ecco a cosa servono le face mist

Le face mist sono sostanzialmente acque nutrienti e possono essere utilizzate per vari scopi.

Ad esempio, possiamo usarle la mattina, prima di procedere con la nostra beauty routine – ma dopo la detersione – per far sì che la nostra pelle sia perfettamente idratata e pronta per accogliere i successivi prodotti.

In questo modo, alcuni nello specifico (tra cui soprattutto l’acido ialuronico) avranno un’azione potenziata ed il risultato sarà una pelle compatta come non mai.

In alternativa, potrai applicare le face mist dopo il make up, così da fissarlo: in sostanza fungeranno in questo caso da vero e proprio fissante, così da rendere il tuo trucco a lunga tenuta. E, si sa, con questo caldo non dover ritoccare il make up continuamente durante la giornata può essere già un’ottima cosa.

Inoltre potrai applicare queste acque anche durante la giornata semplicemente per rinfrescare la pelle, soprattutto in questo periodo in cui le temperature altissime la fanno da padrone.

In questo modo la tua pelle non si seccherà, sarà luminosissima ed inoltre sembrerai anche ringiovanita.

Dobbiamo poi aggiungere che molte face list contengono anche aloe vera e sappiamo quanto questa sia importante soprattutto per alcuni tipi di pelle.

Infatti questo la rende adatta anche a chi ha la pelle secca, ultrasensibile, oppure soffre di rossori cutanei.

Inoltre in questo modo potrai stimolare la rigenerazione cellulare, così da contrastare un eventuale invecchiamento precoce e da mantenere la cute sempre perfettamente elastica.

Infatti spruzzando più volte durante la giornata le face mist sul viso, vedrai la tua pelle immediatamente più idratata.

E non finisce qui, perché se hai la pelle particolarmente delicata, potrai optare per delle acque senza profumo, che quindi sono ancora più soft e fresche.

Detto ciò, come possiamo scegliere le face mist adatte a noi? Dipende tutto dalla temperatura.

Ad esempio, in questo periodo in cui è il caldo a regnare incontrastato, sono consigliate soprattutto quelle opacizzanti, soprattutto per chi ha la pelle grassa, che quindi tende ad essere lucida (e con il sudore questo effetto viene normalmente potenziato).

In alternativa, puoi propendere per quelle contenenti acido ialuronico, che ha un effetto rimpolpante, rende la tua pelle immediatamente più giovane ed inoltre ti aiuterà a sopportare meglio gli sbalzi di temperatura.

In ogni caso, in estate la beauty routine necessita di qualche regola in più ed ecco la nostra guida.

Comunque di sicuro inserire le face mist all’interno della skin care estiva può essere un’ottima soluzione in estate.