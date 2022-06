La beauty routine in estate necessita di qualche regola in più: scopriamola!

La beauty routine è sempre fondamentale per ogni donna, ma in estate lo diventa ancora di più. Come possiamo prenderci cura della nostra pelle in estate? Ecco qualche consiglio che ti potrà tornare utile.

Prendersi cura della propria pelle è sempre necessario: dobbiamo iniziare a farlo fin da giovanissime per poi trovarci ad avere risultati concreti anche in età più matura.

A 30 anni pensiamo che l’avvento delle rughe sia lontanissimo, eppure il tempo vola, gli anni passano e ci ritroviamo improvvisamente a guardarci allo specchio e vedere segni che solcano il nostro viso.

C’è una buona notizia: possiamo evitarlo. Anzi, possiamo cercare di farlo e quantomeno di ridurre eventuali imperfezioni.

Come? Con la skin care. Sappiamo che ognuna di noi ha un tipo di pelle e che quindi non esistono consigli universali, ma una cosa è certa: in estate dovremmo stare ancora più attente alla nostra beauty routine.

Sì, perché il caldo, il sudore, il mare, le docce che diventano più frequenti, i raggi UV che sono ancora più forti e diretti, gli sbalzi di temperatura (spesso dovuti anche all’aria condizionata) possono danneggiare la pelle.

Come fare quindi per ovviare a questo problema? Ecco alcuni consigli per integrare la nostra beauty routine quotidiana in estate.

La beauty routine ideale in estate

Precisiamo ancora che ogni pelle ha bisogno di un tipo di beauty routine differente (e questo a prescindere che sia estate oppure no).

Ma ogni skin care che si rispetti parte dalla detersione. Questo serve in estate anche per eliminare il sudore, quindi dobbiamo farlo con ancora più attenzione.

C’è un problema: la pelle con il caldo potrebbe essere più soggetta ad irritazioni, ma per evitare che ciò accada, basta preferire texture delicate.

Cerca di non utilizzare tonici sgrassanti – che potrebbero danneggiare la barriera idrolipidica – e sostituiscili con acqua micellare ad esempio.

Altro accorgimento: va benissimo sciacquare spesso il viso in estate, ma evita quando lo asciughi di sfregare troppo con l’asciugamano, ma cerca di tamponarlo delicatamente.

Se vuoi purificare ulteriormente la pelle, opta per una maschera a base di argilla – da effettuare al massimo una volta alla settimana però – che rimuove le tossine senza irritare l’epidermide.

Anche fare uno scrub una volta alla settimana ci aiuta, dal momento che rimuove le cellule morte, favorisce la formazione di quelle nuove e riattiva la microcircolazione superficiale.

Esfoliare la pelle in estate serve ancora di più: ci aiuta anche a prendere meglio il sole, permettendoci di abbronzarci in maniera uniforme e di avere un colorito dorato al punto giusto.

Se vuoi consigli su come esfoliare la pelle, ecco come puoi scegliere tra peeling e scrub.

Attenzione alla temperatura dell’acqua: se è vero che in estate raramente siamo solite fare docce bollenti per via del caldo, lo è anche che ci sono donne che non amano fare la doccia fredda, neanche se fuori ci sono 40 gradi all’ombra.

Eppure questo aiuterebbe tantissimo la nostra pelle: l’acqua fredda aiuta la cute a rafforzarsi evitando la comparsa di rossori.

E non solo, perché l’acqua bollente aumenterebbe la produzione di sebo (e se hai la pelle grassa per natura non sarebbe affatto un bene ovviamente).

Come fare quindi? Basterebbe cercare di fare docce brevi (al massimo puoi farne più di una nell’arco della giornata se fa molto caldo) e fredde, oppure quantomeno tiepide.

Un altro problema che riscontriamo in estate è che la pelle appare più lucida, ma spesso in realtà è più secca. Ecco perché dobbiamo prestare massima attenzione alle creme che usiamo, che potrebbero danneggiarla, facendola sembrare solo più opaca.

Come fare quindi? Basta optare sempre per texture in gel oppure acquose che idratano la pelle, ma senza appesantirla.

Le texture migliori? Quelle cosiddette sorbetto (che prendono il nome dalla sensazione di freschezza che regalano subito, nel momento stesso dell’applicazione).

Queste formule hanno una forte componente acquosa. In questo modo non sovraccaricare l’epidermide con una fase oleosa e per questo sono perfette in estate, perché contrastano la “lucidità” della pelle.

L’unica cosa da ricordare è evitare le creme a base di retinolo perché potrebbero avere un effetto fotosensibilizzante e dovendo andare verosimilmente spesso a mare esponendoci quindi ai raggi UV in modo ancora più diretto, dovremmo proprio evitarlo.

Se hai la pelle grassa – oppure mista – potresti avere ulteriori problemi in estate, soprattutto nella zona T, che tende a diventare subito lucida.

In questo caso, la cosa importante è detergere con maggiore cura la pelle, magari con un prodotto in schiuma, così da eliminare del tutto residui di trucco, smog e sebo.

Un altro alleato in estate è il tonico, che regolarizza la produzione di sebo. Quali sono i migliori? Quelli a base di aloe, amamelide e tea tree, tutte componenti lenitive.

Altra cosa fondamentale è ricordarsi che i raggi UV spesso sono causa di invecchiamento precoce. Ecco perché dobbiamo stare attentissime ad utilizzare la crema solare sempre, ogni volta che usciamo di casa, non solo per andare a mare.

Inoltre possiamo usare prodotti specifici anti – age da combinare al filtro solare. Dal momento che con il caldo, l’acqua presente nella nostra pelle tende a salire in superficie, andrà benissimo un siero a base di vitamina E ad esempio.

A questo proposito, ricordiamoci sempre che durante la bella stagione, dobbiamo stare attentissime ai radicali liberi: i raggi solari possono indurre un loro aumento.

Perché ciò non accada dovremmo usare creme a base di acido ialuronico, vitamina E e C, amminoacidi e antiossidanti.

Questo è un consiglio universale, che vale per tutti i tipi di pelle, ma ovviamente in base alla tipologia dipenderà la texture che sceglieremo: le donna con pelle secca, potranno usare una crema, mentre quelle con pelle mista oppure grassa, dovrebbero preferire prodotti che non ungono.

E la sera? Dopo una giornata in spiaggia soprattutto è importantissimo idratare la pelle. Come? Con una skin care molto minimal, a base ad esempio di una lezione leggera, oppure di un siero.

C’è da dire anche un’altra cosa: in estate dobbiamo stare anche attentissime a cosa ci depiliamo, perché i peli con il caldo crescono più rapidamente e questa è una verità assoluta, perché con l’aumento delle ore di luce, ipofisi e ipotalamo sono indotti a lavorare di più.

Qual è il metodo migliore per farlo? Partiamo subito dicendo che il rasoio è la soluzione più rapida, ma che con il sale soprattutto potrebbe irritare la pelle e farla arrossare.

La ceretta è il metodo preferito delle donne, ma purtroppo spesso porta via anche l’abbronzatura ed in più dopo dovresti non esporti al sole per almeno 24 ore (anche 48 per essere super sicura) per evitare la comparsa della antiestetiche macchie di melanina.

La crema depilatoria è un metodo molto rapido – quasi quanto il rasoio – ma tende a schiarire la pelle, lasciando grandi aloni chiari sulla cute.

Resta l’epilazione permanente, che oggi è possibile effettuare anche in estate, ma costa comunque tantissimo (anche se i risultati poi dovrebbero durare per sempre, al massimo con l’aiuto di qualche seduta di mantenimento).

In ogni caso, appare quindi chiaro che ogni metodo di depilazione ha dei pro e dei contro, soprattutto in estate, quindi occhio a scegliere il migliore per te.