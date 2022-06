Fuoco e fiamme tra Mercedesz Henger e Soleil Sorge? Spunta la verità

Soleil Sorge è sbarcata in Honduras ma una naufraga è già contro di lei, fuoco e fiamme tra lei e Mercedesz Henger? La verità.

Adornata da lunghissime treccine bionde, è bastata una sua veloce apparizione e già le dinamiche sono cambiate. Nella scorsa puntata, dopo l’annuncio della settimana precedente, l’attesissima Soleil Sorge ha finalmente fatto ritorno in tv e soprattutto, all’Isola dei Famosi. In veste di naufraga speciale l’influencer è approdata in Honduras insieme a Vera Gemma, formando la coppia delle “Piratesse”.

La presenza della Sorge è stata sicuramente un bel colpo di fortuna per i naufraghi, considerando che grazie ad una sua performance da record con la prova dell’uomo vitruviano, è riuscita a guadagnare del cibo per la sua squadra. Sappiamo bene ormai però, che una presenza ingombrante e incisiva come la sua, dove passa lascia il segno. L’ex gieffina infatti, è già rientrata in Italia ma sicuramente i naufraghi non smettono di parlare di lei.

Commentando la puntata c’è chi ha espresso la sua simpatia per lei. Maria Laura De Vitis, ad esempio, che ha avuto modo di lavorare con lei nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, dove ha raccontato anche un dramma della sua vita, ha confermato di essere dalla sua parte. “Mi è piaciuta molto Sole anche con me, mi ha rassicurato. Io ho cambiato idea su di lei tempo fa“. Anche Carmen Di Pietro ha apprezzato l’apparizione della Sorge, probabilmente un affetto dettato più dal cibo che da altro: “Stomacamente sto benissimo…è stata proprio brava con noi!“. C’è anche però, chi invece continua a sostenere la sua avversione per l’influencer e probabilmente un motivo di fondo c’è.

“Mi sta antipaticissima”, Mercedesz stronca la Sorge così: i motivi

Nelle ultime ore anche un’altra naufraga è tornata a parlare di Soleil Sorge e della sua breve avventura in Honduras. Mercedesz Henger non è apparsa felicissima del suo approdo, probabilmente per qualche motivo evidente. Fin dal suo arrivo l’ex gieffina ha provocato un certo entusiasmo in Edoardo Tavassi che si è sbracciato per accoglierla e che faticava a guardarla durante la prova ricompensa.

Non è di certo una novità per il pubblico a casa, visto che la stessa sorella Guendalina, che dopo l’Isola ha avuto qualche problema col fidanzato, aveva rivelato una passione profonda del fratello per Soleil, dicendo in tv che era addirittura “Innamorato di lei”. Questo però potrebbe aver scatenato certamente una piccola forma di gelosia nella figlia di Eva Henger che non ha mai nascosto di provare qualcosa per il naufrago.

Pare però che la sua intolleranza sia scattata già prima. Le due infatti si sarebbero già incontrate in precedenza in occasione di qualche evento, motivo per cui Mercedesz ha rivelato di non sopportarla. “Qui è stata carina…a piccole dosi è così. A me non è mai piaciuta, quando la vedo la trovo molto antipatica. Solitamente non è così e mi sta antipaticissima“. Niente mezzi termini insomma per uno scontro che, da quanto abbiamo imparato a conoscere l’influencer, non mancherà certo di un botta e risposta non appena la naufraga rientrerà in Italia.