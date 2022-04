Il dramma di Maria Laura De Vitis: il triste racconto in diretta

Durante la puntata de “La pupa e il secchione show”, Maria Laura De Vitis ha raccontato un aspetto triste della sua vita privata, commuovendo tutti.

La pupa e il secchione show è tornato quest’anno in una veste del tutto rinnovata, che sta riscuotendo molto successo. Merito anche della conduzione di Barbara d’Urso che, con la sua sapiente mano, sta portando avanti il programma in modo del tutto innovativo. Durante le puntate stiamo imparando a conoscere i secchioni e le pupe, protagonisti dello show.

Nella diretta del martedì sera non manca ovviamente, anche lo spazio per le emozioni. E’ stato il caso di un racconto ruotato intorno a Maria Laura de Vitis, che fa coppia nel programma con Gianmarco Onestini. La ragazza è diventata nota al pubblico per essere la ex di Paolo Brosio. La storia all’epoca fu molto discussa, a maggior ragione perché i due come soprannome si chiamavano “Topolino e Topolina”.

Tramite il programma della D’Urso però, si riesce a conoscere anche qualcosa in più della vita privata dei concorrenti, scavando anche nelle loro vicende familiari come solo la conduttrice sa fare. Già a Pomeriggio Cinque, Barbara aveva invitato a parlare la mamma di Maria Laura, che è stata ospite anche in prima serata proprio per raccontare la storia drammatica della ragazza.

Il racconto sul padre commuove anche la D’Urso, la storia dell’infanzia di Maria Laura

All’apparenza una ragazza molto solare e brillante, ma nel cuore di Maria Laura De Vitis si nascondeva un dolore profondo che ancora non era noto al pubblico. Proprio durante la puntata de La pupa e il secchione show, la ragazza è stata coinvolta in una sorpresa con la madre, durante la quale è andato in onda il suo racconto.

In un video, vediamo Maria Laura che scrive una lettera che inizia così: “Ciao Papà, ieri è stata la tua festa e io, come ogni maledettissimo anno, sono stata assalita da un vuoto profondo“. E’ ben chiaro a tutti che si parla della perdita del padre, che è venuto a mancare quando la De Vitis aveva soltanto 8 anni. Nella sua video lettera, la pupa ha spiegato quanto sia stato difficile per lei andare avanti in questi anni.

“Il suono della tua voce svanisce, il tuo profumo si disperde nell’aria…il ricordo è sempre più appannato“, racconta Maria Laura, lasciando tutti in preda alla commozione. Durante le parole finali della lettera al padre, anche la D’Urso non riesce a trattenere le lacrime, sciogliendosi nell’emozione.

Un racconto che non toglie però il sorriso dal volto della bella pupa, che ha trovato la forza nella mamma, a cui ammette di non aver mai detto “ti voglio bene”. Una ragazza piena di grinta e di energia, che nonostante tutto affronta la vita a testa alta. Basta pensare che nell’ultima puntata ha già messo a bada il suo secchione Onestini, dal quale non ha sentito di avere “abbastanza attenzioni”.