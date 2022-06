Problemi notturni per Guendalina Tavassi: il gesto del fidanzato la fa infuriare

Guendalina Tavassi ha avuto non pochi problemi notturni con il suo fidanzato. Un gesto di lui, infatti, l’ha mandata su tutte le furie. Voi avreste fatto lo stesso?

Guendalina Tavassi è da poco tornata in Italia dopo aver terminato la sua seconda esperienza all’Isola dei Famosi. La bella e simpatica influencer ha dovuto terminare il suo percorso a causa di alcuni problemi privati e avvertiva troppo la mancanza dei suoi figli e del suo compagno Federico Perna.

La Tavassi, quindi, non vedeva l’ora di riabbracciarlo ma quando si sono visti le cose non sono andate propriamente come speravano. Tant’è che lui si è sentito costretto ad abbandonare la camera d’albergo dove avevano scelto di soggiornare per quella notte. Il motivo?

Un gesto di lui ha mandato Guendalina Tavassi su tutte le furie e per evitare di finire con il litigare, ha preferito andare a dormire nella hall nell’albergo piuttosto che continuare la serata in sua compagnia. Attenzione, però, è bene specificare che il tutto è stato raccontando in maniera ironica e divertita negli studi di Pomeriggio 5 con una Barbara d’Urso incredula su quello che i suoi ospiti le stavano raccontando in quel preciso istante.

Federico Perna fa infuriare Guendalina Tavassi: la confessione a Pomeriggio 5

Federico Perna, durante la notte trascorsa in compagnia con la sua compagna, che a sua volta ha mandato su tutte le furie Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, ha ammesso di aver abbandonato la camera in cui si trovavano insieme in quanto non riusciva a dormire a causa di una zanzara.

Quest’ultima lo avrebbe tormentato per tutta la notte e lui le avrebbe urlato di smetterla. Questo però avrebbe infastidito e non poco Guendalina Tavassi che ha iniziato a rimproverarlo per il troppo baccano fatto in camera che le impediva di poter riposare. Per questo motivo lui, armato di santa pazienza, ha deciso di lasciare la camera che avevano prenotato per quella notte per andare a riposare nella hall. In modo tale che lei potesse dormire in santa pace senza i suoi rimproveri alle zanzare.

“Si può mai fare tutto quel macello per una zanzara?” ha chiesto in maniera ironica l’ex concorrente di Ilary Blasi di fronte ad un’incredule Barbara d’Urso in diretta a Pomeriggio 5 che di tutto si sarebbe aspettata tranne che Federico Perna avesse abbandonato la loro stanza a causa di una zanzara.

Dopo di tutto, però, tutto è bene ciò che finisce bene e i due sono tornati ad essere i soliti piccioncini che il pubblico ha avuto modo di vedere durante la recente esperienza di lei all’Isola dei Famosi, dove al suo ritorno si è scatenata come non mai

Guendalina Tavassi e Federico Perna sono più innamorati che mai ed anche in queste piccole cose riescono a trovare un certo equilibrio.