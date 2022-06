“All’Isola dei Famosi 2022 dovevo esserci io”: spunta il retroscena choc

All’Isola dei Famosi tra i concorrenti di quest’anno sarebbe dovuto esserci anche lui ma all’ultimo minuto è saltata la trattativa finale.

L’Isola dei Famosi, dopo un prolungamento di un mese, la trasmissione sarebbe dovuta terminare il 23 maggio in un primo momento, sta per giungere al termine di questa seconda edizione condotta da Ilary Blasi su canale 5.

Un’edizione che tra alti e bassi è stata senza alcun dubbio un ottimo risultato, che è riuscita ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che i concorrenti sono subito entrati nel loro cuore. Nel cast però che abbiamo imparato ad amare ci sarebbe dovuto essere anche qualcun altro che all’ultimo minuto non ha potuto raggiungere il resto dei naufraghi. Il motivo?

Non ci sarebbe stato alcun accordo finale in quanto la produzione non gli avrebbe fatto più sapere nulla, ma non esclude che in futuro possa trovarsi una soluzione per approdare all’interno del programma e siamo sicuri che la sua presenza sarebbe senza alcun dubbio un colpaccio per il cast dell’Isola dei Famosi che farebbe impazzire anche Ilary Blasi stessa che non ha mai nascosto di averlo preso in simpatia durante il corso delle settimane in cui ha avuto modo di poterlo conoscere.

Salta l’accordo all’Isola dei Famosi: tra i naufraghi doveva esserci Lui!

L’Isola dei Famosi avrebbe potuto avere tra i concorrenti uno dei personaggi più amati del programma, dove di recente ci sono stati i fiori di arancio perchè una naufraga è convolata a nozze, ma purtroppo il tutto sembrerebbe essere sfumato, ma vediamo che cosa ha dichiarato il diretto interessato a tal proposito.

“Purtroppo non c’è stato un accordo finale“ ha esordito, come riportato dalla pagina Instagram di Pipol tv. “Non da parte mia, io ci tenevo tanto“ ha subito chiarito, ribadendo quanto ci teneva a fare quest’esperienza che lo scorso anno ha visto protagonista la sua compagna e che ha partecipato anche quest’anno, anche se per poco, in coppia con Soleil Sorge, che ha fatto strage di cuori in Honduras.

“Semplicemente non mi hanno più fatto sapere nulla“ ha poi proseguito, rivelando come sono andate le cose prima dell’inizio di questa nuova edizione. “Ma ci saranno tante altre occasioni, la vita è ricca di sorprese“ ha poi concluso, non perdendosi di animo, pronto a scoprire tutte le opportunità che la vita potrà offrirgli ora che tutto sembrerebbe essere tornato alla normalità o quasi.

Jeda sarebbe dovuto essere all’Isola dei Famosi, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato mentre Vera Gemma ha preso parte alla trasmissione per ben due edizioni consecutive, anche se l’ultima volta soltanto in veste di ospite speciale rallegrando il pubblico del piccolo schermo per una sola puntata.