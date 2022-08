Un incubo dopo il GF Vip: il dramma vissuto dalla vippona

L’ex vippona del Grande Fratello Vip si sfoga sui social raccontando un dramma vissuto dopo la fine del reality, cosa è successo.

Il Grande Fratello Vip, lo sappiamo bene, è una delle più grandi vetrine mediatiche degli ultimi tempi. Diventato sempre più seguito anche grazie al supporto dei social, il reality propone sul piccolo schermo vecchi nomi e nuovi volti che saltano immediatamente alla ribalta. Ci si mette anche il fatto, poi, che i protagonisti vengono visti in tv per diversi mesi, che probabilmente quest’anno diventeranno anche di più.

È il caso dell’ultima edizione del GF Vip, in cui Alfonso Signorini è riuscito a comporre un bel calderone di personaggi amatissimi. Basta pensare alle vicende amorose che hanno coinvolto Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, che hanno catalizzato l’attenzione su di loro per settimane. Ma anche di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che hanno scoperto l’amore proprio nella casa. Vippone di punta sono state sicuramente anche le principesse Selassiè.

La timida Jessica è riuscita perfino a soffiare la vittoria alle altre, specialmente a Lulù arrivata in finalissima con lei. Sarà per la sua pacatezza o per le sue piccole sfortune amorose, la ragazza ha conquistato il pubblico che ha riconosciuto in lei la trionfatrice ideale. Anche per lei, però, l’immediata popolarità non ha portato solo vantaggi. Lo ha raccontato in una recente live sui social.

Vittima di stalking, ecco chi ha reso la vita difficile a Jessica

La notorietà, si sa, è sempre un’arma a doppio taglio. Lo sanno bene le coppie che recentemente stanno riempiendo le cronache rosa, quasi “in dovere” di dare spiegazioni ai fan sulla fine del loro amore. Ma lo sanno anche i partecipanti di talent show come Amici o di reality come il GF Vip. L’onda mediatica che avvolge i protagonisti diventa spesso ingestibile, arrivano a renderli, talvolta, vittime di haters e di stalking.

Jessica Selassié, che nel frattempo si è trasformata, in una recente diretta Instagram con gli avvocati di LawPills, ha raccontato di aver vissuto un momento difficile proprio a causa di questo problema. “Mi è capitato post GF Vip di avere una pagina che era ossessionata da me“, ha detto la princess, approfondendo poi la questione.

“Gli stalker spesso sono i fan numero uno e vanno oltre quel limite. Spediscono regali e quando non vengono calcolati diventano aggressivi“, ha rivelato. Questo accade perché, tramite i social, diventa sempre più facile rintracciare i beniamini tramite i loro tag sui luoghi e seguire, quindi, ogni loro movimento. Perciò Jessica ha consigliato di evitare ogni genere di dettaglio troppo privato ed ha spiegato che, se i suoi problemi dovessero continuare, non esiterà a prendere vie legali.