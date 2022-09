Torta profumata al limone, quando light significa anche super buono

Bastano pochi ingredienti, quelli giusti, per preparare un dolce indimenticabile: è la nostra versione della torta profumata al limone

Farina, ricotta, uova e limone: bastano quattro ingredienti principali per far nascere un do0lce indimenticabile. Stiamo parlando della torta profumata al limone, perfetta da servire in ogni ora del giorno, anche a colazione.

La scorza e il succo dell’agrume, che possiamo sostituire con un bicchierino di limoncello (anche quello nella versione al latte) daranno un sapore indimenticabile. E il mix tra la ricotta vaccina e la granella di mandorle garantisce morbidezza ma anche quel minimo di croccantezza che serve. Una preparazione veloce, facile, light e tutti ci chiederanno un’altra fetta.

Torta profumata al limone

La torta profumata al limone che avanza può essere conservata in frigorifero, avvolta nella pellicola per un paio di giorni.

Ingredienti:

300 g di farina 00

150 g di ricotta

200 g di zucchero semolato

80 ml di olio di semi

70 ml di latte intero

18 g di lievito in polvere

4 uova grandi

1 limone

100 g granella di mandorle

Preparazione

Spremiamo il limone per estrarre il succo e poi grattugiamo anche la scorza evitando la parte bianca, tenendola da parte.

Poi versiamo la ricotta, ben sgocciolata, in una ciotola. Aggiungiamo il latte a temperatura ambiente, l’olio, la buccia e il succo di limone. Quindi mescoliamo tutto per ben usando le fruste elettriche a velocità media.

In una ciotola a parte apriamo la uova intere, mescoliamole con lo zucchero semolato e sbattiamo tutto con le fruste elettriche per 10 minuti.

A quel punto aggiungiamo la crema a base di ricotta e inglobiamola con le fruste elettriche. Infine tocca alla farina, setacciata benissimo un paio di volte, al lievito e alla granella di mandorle. Continuando ad azionare le fruste amalgamiamo anche questi e la base della nostra torta profumata al limone è pronta.

Prendiamo uno stampo dotato di cerniera con il diametro di 24 centimetri e versiamo l’impasto livellandolo. Poi infiliamo lo stampo nel forno preriscaldato a 180° per circa 50 minuti. Verifichiamo la cottura del nostro dolce con la prova stecchino, poi tiriamolo fuori e lasciamolo raffreddare direttamente nello stampo. Solo quando è completamente freddo tiriamolo fuori e spolveriamo con lo zucchero a velo prima di servirlo. Il suo profumo sarà un richiamo irresistibile per tutti.