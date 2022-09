Belen fa scattare la censura al GF Vip 7: le parole che Spinalbese non deve dire

Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip 7 e fa scattare la censura: le frasi che non deve dire.

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, Antonino Spinalbese è diventato ufficialmente un concorrente del Grande Fratello Vip 7. La sua avventura nella casa più spiata d’Italia è cominciata il 19 settembre quando si è presentato al pubblico parlando anche della sua storia d’amore, oggi finita, con Belen Rodriguez.

“Il mondo del parrucchiere, mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia”, le parole dette da Antonino nel video di presentazione. Nelle scorse ore, su domanda di Charlie Gnocchi, è tornato a parlare di Belen ed è scattata la censura.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: scatta la censura al Grande Fratello Vip 7

La storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belen, coronata dalla nascita della piccola Luna Marì ed oggi finita, incuriosisce i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che, nelle scorse ore, hanno provato a saperne di più. In particolare, Charlie Gnocchi ha chiesto ad Antonino il motivo che li ha portati a lasciarsi e la risposta non è tardata ad arrivare.

“C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”, le parole di Antonino che, come sottolinea Biccy, è stato poi censurato dalla regia che ha cambiato l’inquadratura soffermandosi su un’altra stanza della casa.

Dell’amore con Belen resta colei che è la persona più importante della vita di Antonino ovvero la figlia Luna Marì.

“La mia bambina per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei” – ha detto ancora Spinalbese che ha poi concluso così come fa sapere Biccy – “Non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida“.