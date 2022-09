Mai visto onde così perfette sui capelli, ti serve solo un accappatoio

Sai che per avere delle onde da sogno sui tuoi capelli ti basta semplicemente un accappatoio? Ecco cosa devi fare.

Nell’ultimo periodo stanno spopolando sul web alcuni trucchetti sulla propria routine di bellezza. Oggi vogliamo parlarti di un trucchetto che riguarda i capelli.

Si tratta dell’ultima trovata di bellezza diventata virale su TikTok e consiste nell’utilizzare la fascia di un accappatoio per ottenere delle onde perfette, senza l’utilizzo strumenti. L’utente Claudia Sartorelli (@claudiasartorelli_) ha condiviso questo trucchetto online ottenendo migliaia di visualizzazioni. Ma scopriamo insieme come funziona

Un accappatoio per creare delle onde perfette sui tuoi capelli

Nel video condiviso da @claudiasartorelli_, la donna spiega che si inizia posizionando una cintura di un accappatoio sulla sommità della testa, lasciandola cadere su ogni lato. Poi si dividono i capelli in due sezioni e si avvolgono intorno alla cintura dell’accappatoio.

Si crea una specie di treccia alla francese nella quale si girano intorno i capelli, raccogliendo le ciocche man mano che si procede e ripetendo il processo fino a quando si arriva alla fine. Dopodiché si lega il tutto in due chignon o al massino in una coda di cavallo. Se si usa questa tecnica il giorno stesso, Claudia consiglia di tenerli in questa posizione per almeno 2-3 ore, mentre se si ha la possibilità di farli il giorno prima, allora si possono lasciare così per tutta la notte. Il risultato è stato a dir poco sorprendente. Ma la Sartorelli non è l’unica ad aver provato questa tecnica.

Sulla celebre piattaforma stanno circolando molti video di utenti che l’hanno provata, con dei risultati spettacolari. Alcuni di loro si sono chiesti se si dovesse usare qualche prodotto prima di avvolgere i capelli. In realtà no, però si consiglia di inumidire i capelli prima di iniziare il processo, ma al tempo stesso non devono nemmeno essere bagnati perché sarebbe molto difficile poi asciugarli. I ricci, secondo il parere delle utenti, possono durare l’intera giornata senza bisogno di ricorrere alla lacca o ad altri prodotti.

Per quanto riguarda i consigli degli esperti, questi ultimi suggeriscono di evitare l’uso di un accappatoio in spugna, poiché troppo spesso. Meglio optare per un materiale più sottile. Quindi è necessario separare i capelli in due o quattro sezioni, avvolgerli all’indietro e lasciarli pendere come una lunga treccia. Addirittura si possono usare anche lenzuola strappate o tovaglioli di stoffa se non si ha un accappatoio a portata di mano, ma bisogna prestare attenzione allo spessore. Infatti, è la larghezza del tessuto che rende la forma delle onde più grande.