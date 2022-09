Metti una pastiglia per la lavastoviglie nella lavatrice prima di andare a dormire, ti salva la vita!

Forse molti non conoscono gli utilizzi alternativi delle pastiglie per la lavastoviglie: esse non lavano solo i piatti ma sono utili anche per altre pulizie di casa.

Ci sono molti prodotti in casa di cui ignoriamo gli innumerevoli utilizzi alternativi che possono avere. Pensiamo alle pastiglie per la lavastoviglie, in tanti si limitano ad usarle per lavare piatti, pentole e posate, inserendole nell’apposito contenitore dello sportello dell’elettrodomestico.

Ma le pastiglie per la lavastoviglie oltre che per lavare e sgrassare le stoviglie sono ottime anche per altri usi in casa, alcuni del tutto impensabili. Pulire, lucidare e non solo, esse aiutano a sbarazzarsi di incrostazioni e sporco e combattono i cattivi odori.

Insomma, se le avete acquistate per sbaglio e non avete una lavastoviglie di sicuro non dovrete gettarle perché potrete impiegarle in tanti altri modi diversi e tutti molto utili. Scopriamo come utilizzarle con un altro elettrodomestico di uso comune.

Ecco l’utilizzo alternativo delle pastiglie per la lavastoviglie

Si presentano come piccoli tablet colorati e siamo soliti utilizzarli nella lavastoviglie. Eppure le pastiglie da utilizzare al posto del sapone liquido hanno anche innumerevoli altri usi che tanti ignorano.

Sebben tutti le conosciamo per lavare piatti, posate e pentole all’interno della lavastoviglie, le pastiglie possono essere impiegate anche in modi diversi e tutti molto utili per le pulizie domestiche.

Ad esempio di recente vi abbiamo svelato che metterle all’interno del wc è un ottimo sistema per pulire il gabinetto senza faticare e soprattutto per eliminare le incrostazioni.

Ma questo non è l’unico altro utilizzo che si può fare con le pastiglie per la lavastoviglie. Esse infatti possono andare anche in lavatrice. Pur potendo sembrare un qualcosa di così assurdo non lo è affatto.

E qual è il motivo per cui dovremmo mettere le pastiglie per la lavastoviglie, deputate in genere al lavaggio di piatti, pentole e posate, nella lavatrice dove invece laviamo generalmente i panni?

Intanto è bene precisare che la lavatrice per funzionare correttamente deve essere mantenuta pulita e privata dei residui di calcare che possono rovinarla e non far svolgere al meglio all’elettrodomestico la sua funzione.

A questo proposito le pastiglie della lavastoviglie sono ottime per pulire la lavatrice, basta inserirne una nel cestello e far fare un giro a vuoto a 40 gradi. In questo modo andremo a pulire l’elettrodomestico: puoi farlo la sera prima di andare a dormire, azionarla, e la mattina avrai la tua lavatrice come nuova!

Ma non solo, la lavatrice molto spesso emana dei cattivi odori. In questo caso prima di tutto è bene tenere aperto lo sportello in maniera da non far formare umidità e muffe. In secondo luogo aggiungere una pastiglia della lavastoviglie farà in modo di eliminare questi odori sgradevoli.

Basta far fare un lavaggio a vuoto alla lavatrice con dentro la pastiglia ed ecco che i cattivi odori spariranno.

Non solo, uno dei problemi principali, specie se si abita in una zona dove la durezza dell’acqua è elevata, è la formazione del calcare difficile da debellare dagli elettrodomestici. In questo caso poi si accumula insieme ai residui di sapone creando incrostazioni che oltre a non far funzionare bene l’elettrodomestico generano anche i famosi cattivi odori.

In questo caso quindi la solita pastiglia per la lavastoviglie potrà aiutarci, basterà metterla nel cestello e far fare un giro a vuoto. Altrimenti si può sciogliere in acqua calda e poi strofinare con un panno all’interno della lavatrice.