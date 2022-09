Avete mai sentito parlare di Tom e Laura, i figli (ormai cresciuti) di Camilla Parker Bowles? Forse no, perché di loro raramente si parla. Eppure i due hanno un forte legame con l’attuale Re Carlo, che tropo spesso viene sottovalutato. Ecco di cosa si tratta.

Tom e Laura, i figli di Camilla Parker Bowles, sono soliti passare inosservati sotto l’occhio sempre attento dei media. La loro importanza nella royal family, dopotutto, è quasi nulla e le riviste di gossip spesso preferiscono dedicare le loro attenzioni alle vere stelle di Palazzo Reale, ovvero William e Kate (e i loro pargoli). Ma scopriamo qualcosa in più riguardo a queste due importanti figure nella vita dei nuovi Re e Regina (consorte) d’Inghilterra.

Chi sono davvero Tom e Laura, gli affezionatissimi figli di Camilla? Ormai cresciuti, entrambi si dedicano alle loro professioni, senza subire il continuo assedio dei media e dei fotografi. Tom, nello specifico, è un esperto recensore di ristoranti ed è il primogenito. L’uomo conduce una vita normalissima insieme alla sua famiglia e ha inoltre scritto molti libri di cucina che nel 2010 gli hanno permesso di vincere il premio Guild of Food Writers. La più giovane, Laura, è invece una curatrice d’arte, laureatasi in Storia dell’Arte e Marketing alla Oxford Brookes University. Nel 2005 è diventata socia, co-fondatrice e direttrice della galleria d’arte London’s Eleven.

Tom e Laura, il legame dei figli di Camilla con Re Carlo III

Pochissimi sanno che tra Re Carlo (recentemente umiliato da Harry e Meghan) e i due figli di Camilla c’è un legame molto speciale. In particolare tra Carlo e Tom. Il marito di Camilla è infatti il padrino del primogenito della sua amata!

Anche dopo il matrimonio di Diana e Carlo, infatti, Carlo e Camilla hanno conservato buoni rapporti (come sappiamo, tanto da spingere Diana stessa ad affrontarli) e per questo la nuova Regina consorte ha scelto proprio Carlo per far da padrino al suo primogenito. Riguardo ai due figli di Camilla si sono messe in giro molte voci non vere. Per esempio sul loro presunto rapporto litigioso con Harry e William. In realtà, le due coppie di fratelli non si sono mai odiati e hanno sempre avuto un bel rapporto tra loro. Quel che invece corrisponde alla verità è il carattere ribelle di Tom. Da piccolo, infatti, si metteva speso nei guai ed è stato anche espulso da scuola diverse volte.