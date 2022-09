Le tute sportive più belle da sfoggiare in città per essere glamorous

Essere comode piace a tutte, anche a quell’amica (simpatica a giorni alterni) dall’allure un po’ snob. Unire questo alle tendenze del momento e poter mantenere così la nostra abitudine all’eleganza è possibile, ecco come fare.

Colori pastello, bianco candido e l’immancabile grigio, sono questi i colori delle tute sportive che le star (Gigi Hadid e Priyanka Chopra Jonas due tra tutte) sfoggiano quotidianamente entrando a far parte dello street style locale ed ispirando tutte noi.

Quindi, sia per la passeggiata al parco con le amiche che per portare la prole a scuola, scegliere una tuta sportiva tra quelle che vi suggeriamo oggi è un’ottima idea.

Tute sportive fancy: modelli, tonalità e brand che spopolano

Con uno sguardo sempre attento al risparmio, potrebbe interessare la proposta di Shein a soli 22 euro. I pantaloni sportivi con elastico alto alle caviglie e la felpa con cappuccio e la scritta anteriore a contrasto “Sierra Nevada”. Disponibile in sette colori, le novità sono in verde lime e verde scuro.

Bellissima la classica Adidas Originals che con il set Crew (48,99 euro su Zalando) in bliss pink saprà far innamorare anche le “non più ventenni”. Felpa con cappuccio e pantalone con coulisse, aggiungendo un paio di sneakers Balenciaga od una Converse basic starà benissimo ma meglio non esagerare con scarpe dai mille colori o con marchi – loghi in evidenza.

In un verde acqua intramontabile, la tuta di Guess in spugna è assolutamente da sfoggiare all’aperto, sarebbe quasi uno spreco metterla solo in palestra. I pantaloni (100 euro sul sito ufficiale) sono larghi ed hanno un piccolo elastico in fondo mentre la felpa (40 euro già scontata) è semplice e portabile anche con un paio di jeans ed una camicia con colletto in vista per uno stile college sempre cool.

Di Emporio Armani la tuta nera con felpa velour giro collo in tinta unita è certamente la più di classe di questa selezione. Felpa a costine, logo EA7 sul fianco sinistro e scritta sui lati del pantalone. Costa 119 euro anziché 199 euro.

Seguendo le influencer si potrebbe unire il mood anni Novanta allo sporty chic che ci interessa. L’importante è vedere come stiamo davanti allo specchio e come quella tutta ci faccia sentire perché per mostrarsi al meglio bisogna in primis stare bene con noi stesse in modo totale.

Silvia Zanchi