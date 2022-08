Diana affrontò Carlo e Camilla ottenendo una risposta assurda: la rivelazione

Lady Diana affrontò Carlo e Camilla insieme alla sua guardia del corpo: la situazione fu terribilmente imbarazzante e viene rivelata solo ora.

Una delle frasi più celebri di Lady Diana fu “il mio matrimonio è sempre stato troppo affollato”. Venne pronunciata durante una famosissima intervista rilasciata alla BBC e si riferiva, come tutti sanno, a Camilla Parker Bowles.

Camilla e Carlo avevano avuto una breve frequentazione quando erano piuttosto giovani, poi le loro strade si erano divise per volere della Famiglia Reale.

Camilla era completamente inaccettabile come compagna del futuro Re d’Inghilterra: oltre a essere più grande di lui si comportava anche in maniera piuttosto inammissibile per una dama dell’alta società. Fumava, beveva e aveva già avuto molti amanti.

Per questo motivo, il Principe Carlo fu spinto a cercare una compagna che fosse più idonea a diventare un giorno Regina d’Inghilterra e, per questo motivo, si rassegnò a “ripiegare” su Lady Diana.

La relazione con Camilla venne interrotta, lei si sposò con Andrew Parker Bowles e infine Carlo sposò Diana.

Diana era convinta però che i due continuassero a sentirsi e a frequentarsi anche dopo che lei e Carlo si erano sposati ed era diventata terribilmente gelosa. Proprio la sua gelosia diede luogo a una “caccia all’uomo” a cui dovette prendere parte anche la guardia del corpo della Principessa.

È stato proprio l’uomo a rivelare un episodio che è rimasto sepolto per anni e che non getta una buona luce su Camilla.

L’assurda risposta di Camilla quando Diana la beccò insieme al Principe Carlo

L’uomo che ebbe il privilegio (per niente invidiabile) di assistere alla scenata di Diana contro Carlo e Camilla si chiama Ken Wharfe ed è stato incaricato per diversi anni di provvedere alla sicurezza personale della Principessa del Galles.

Tra i suoi doveri anche quello di accompagnare Diana alle feste private, soprattutto quando alle feste in questione erano presenti persone sgradite alla Principessa.

Wharfe raccontò che la scenata avvenne durante una festa a cui erano presenti contemporaneamente lei, Carlo e Camilla.

Pur essendo stata invitata all’evento, Lady Diana non conosceva molte delle persone presenti, mentre Carlo e Camilla erano letteralmente circondati da amici.

Proprio questi amici potrebbero averli “protetti” dallo sguardo indiscreto di Diana, poiché da un certo punto in poi Diana li perse di vista.

Non riuscendo a rintracciarli in alcun modo, cominciò a chiamare la sua guardia del corpo per nome. Non potendo intrattenersi con gli altri ospiti, in quel momento Ken Wharfe si trovava nella cucina dell’abitazione. Sentendosi chiamare si precipitò in soccorso di Diana e la Principessa gli diede l’ordine di accompagnarla a perlustrare tutta la casa fino a che non avrebbero trovato Carlo e Camilla.

Alla fine Diana riuscì nel suo scopo: Carlo e Camilla si trovavano su in divano del seminterrato della casa ed erano da soli, apparentemente a parlare.

“Diana si avvicinò ad entrambi e disse a Camilla ‘Per favore, non trattarmi come un’idiota, so cosa sta succedendo” racconta la guardia del corpo nel suo libro di memorie.

A quel punto però avvenne qualcosa di assolutamente imprevedibile. Presa completamente alla sprovvista, e volendo comunque rispondere qualcosa a Diana per non rimanere in silenzio, Camilla fece un’affermazione assurda.

“Beh, sai, hai due ragazzi meravigliosi” disse Camilla, riferendosi chiaramente a William e Harry.

Ken Wharfe non si dilunga a raccontare come finì effettivamente la storia e come reagì Diana. Quello che è certo è che, secondo lui, da quel momento in poi fu chiaro che la fine del matrimonio tra Carlo e Diana era inevitabile.

Bisogna dire però che, anche se la relazione tra Carlo e Camilla è sempre stata additata come la causa diretta del fallimento del matrimonio tra Carlo e Diana, la verità potrebbe essere diversa: potrebbe essere stata colpa di Diana.

Secondo le ricostruzioni degli eventi, infatti, fu Diana a tradire per prima il marito. Quando Carlo lo venne a sapere, grazie allo staff di palazzo che lo informò sui movimenti della moglie, il Principe decise di ritornare tra le braccia di Camilla.