Edoardo Tavassi è dovuto correre in ospedale a causa di una situazione molto delicata. Paura e preoccupazione tra i fan, ecco cosa sta succedendo.

Un periodo molto difficile per Edoardo Tavassi. L’ex volto dell’isola dei famosi dovrà infatti subite un’operazione molto delicata, che potrebbe causargli danni irreparabili. Proprio con i suoi fedelissimi followers di Instagram, Tavassi si è voluto aprire, raccontato qual è la sua più grande paura per questa delicata operazione. Ecco cosa sta succedendo all’amato personaggio della TV.

Grande paura e preoccupazione per Edoardo Tavassi, che dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Con i fan il noto volto della TV ha varcato come duo solito di sdrammatizzare, per non dare preoccupare ulteriormente i fan, ma al tempo stesso non ha nascosto la sua paura più profonda, che moltissime persone nella sua situazione condividerebbero. Ecco cosa ha detto Tavassi (la cui sorella Guendalina ha fatto di recente una dichiarazione scioccante) in una confessione molto vera e intima si suoi fan.

Edoardo Tavassi in ospedale per un intervento delicato: fan allarmati

Edoardo Tavassi (che sulla nota Isola dei vip ha avuto un flirt con la figlia di Eva Henger, Mercedesz) dovrà sottoporsi a un delicato intervento di rimozione di un polipo sulle corde vocali.

Si tratta, chiaramente, di un’operazione molto delicata, che potrebbe causargli anche danni permanenti alle corde vocali se andasse male. “Il miglior modo per iniziare una giornata è andare a fare una bella preospedalizzazione. Mi devo operare, devo togliere un polipo alle corde vocali”, ha affermato con la solita ironia Edoardo facendo preoccupare tutti i fan. E ha aggiunto scherzosamente: Polipi, seppie, ho una frittura mista sulle corde vocali!”. Poi il noto volto della TV ha cambiato approccio, mostrando il duo lato più sensibile e le paura del tutto normali in una situazione simile. “Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”.

In attesa di scoprire qualcosa in più sullo stato di salute di Edoardo, il settimanale Chi ha dato un annuncio davvero entusiasmante per tutti i suoi fan. Tavassi potrebbe infatti di evitare il prossimo inviato all’Isola dei Famosi, il programma che lo ha reso celebre. La scelta degli autori sarebbe tra lui e il vincitore dello scorso anno, Nicolas Vaporidis, ed entrambi saprebbero di certo dare un contributo non indifferente allo show. Staremo a vedere chi verrà scelto alla fine…