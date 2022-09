Beautiful, Una Vita: due addii inaspettati e turbolenti

Anticipazioni Beautiful, Una Vita. A Los Angeles e ad Acacias ci saranno degli addii clamorosi. Ecco chi dirà addio!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni settimanali di Beautiful: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate in onda questa settimana di Beautiful ci saranno altri addi. Dopo l’uscita di scena di Paris Buckingham nelle puntate italiane anche Flo Logan, interpretata da Katrina Bowden dirà addio.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 i telespettatori italiani dovranno dare l’addio a Katrina Bowden e al suo personaggio Florence Logan.

Dietro le motivazioni dell’addio, c’è sicuramente il fatto che Flo è stata inserita nella storyline ad inizio 2019 e non ha conquistato il pubblico, nonostante svariati tentativi di renderlo accattivante e rilevante per la narrazione.

Per questo motivo, ad un certo punto gli autori hanno rinunciato preferendo dire addio per sempre al suo personaggio. Secondo molti è un personaggio a metà, in quanto arrivata a Los Angeles per merito del figlio di Shauna, Reese Buckingham e poi successivamente costretta a recitare la parte della madre biologica di Beth Spencer.

Alla fine di tutto, Flo è stata presentata come una vittima del corso degli eventi e come tale non è stata del tutto apprezzata dal pubblico, seppur in potenza poteva avere un grande appeal.

Una Vita, anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo il salto temporale e la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti seppur per pochissimo tempo. Infatti la stagione e la soap sta per giungere alla sua naturale fine.

Se avete seguito le nostre anticipazioni, saprete che Aurelio Queasada è morto improvvisamente in un incendio nella sua fabbrica. Questo avvenimento manderà in crisi tutti, ma soprattutto il suo fedelissimo maggiordomo Marcelo Gatzañaga (Patxi Santamaria). L’uomo infatti penserà di voler lasciare per sempre il quartiere di Acacias. Il motivo è semplice: Marcelo aveva fatto un giuramento a Salustiano Quesada, il padre di Aurelio ossia quello di proteggere a tutti i costi Aurelio. Missione che però, è fallita.

Ma la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) farà di tutto per convincerlo a restare al suo servizio…