Tutte le sfumature di bianco che indosseremo in autunno: i capi must-have

Sembra incredibile pensare ci siano ben centosessanta sfumature di bianco ma è così. Si dividono alla macro in bianco freddo e caldo e nelle collezioni moda per il prossimo autunno troveremo entrambe le tipologie. Vediamo quali non farci sfuggire.

Quando si chiede “quale è il tuo colore preferito” a qualcuno è raro che la risposta sia “il bianco” e questo vale sia per gli uomini che per le donne. Eppure, nonostante sia comunque il nero a dominare nelle tendenze autunno – inverno, il bianco tiene il passo e viene proposto dagli stilisti di tutto il mondo sia negli accessori che per i capi d’abbigliamento.

Scopriamo insieme cosa comprare nelle tonalità di gesso, avorio, panna, neve, ghiaccio per essere luminose ed in linea con le tendenze del momento.

Le sfumature di bianco che indosseremo da fine settembre sono sorprendenti

Il primo capo tornato alla ribalta è la canotta. Sì, proprio quella maschile, a costine, bianca (naturalmente) da mettere sia con i jeans che sotto maglie traforate con dettaglio brillantini. Sulle passerelle si è vista anche con pantaloni color arancione ed accostata ad abiti molto chic. Per partire andrà benissimo il modello Canneté di Zara a 15,95 euro.

Il soprabito bianco crema è un altro must, in particolar modo andranno i “tagli ad accappatoio” già visti lo scorso anno. Il cappotto Guess by Marciano in misto lana (360 euro) ha quindi la cintura in vita ton sur ton e pelliccia sintetica sul collo (come aveva già proposto Flavio Castellani due collezioni fa). Da evitare il match con il nero ed il blu, meglio restare su tonalità più morbide.

Immancabile la borsa bianca ed a far colpo tra la miriade di bag disponibili è la bisaccia bianco gesso, grandezza mini, Triomphe di Celine. Chiusura a pressione, interamente realizzata in pelle di vitello, ha il logo stilizzato ed una pratica tracolla. Meglio per un outfit casual rispetto ad un look elegante, si potrà sfruttare anche in primavera. Costa 790 euro.

La tuta jumpsuit avorio di AboutYou (94,90 euro) va bene ad ogni età, unica attenzione va posta al nostro corpo perché; come noto, il bianco allarga”. Il taglio anni Settanta e la fusciacca in vita la rendono adatta anche a serate danzanti.

A settembre l’idea di abbinare una maglia bianca ad un paio di pantaloncini è ottima per il pomeriggio non ancora troppo fresco e per l’orario aperitivo. Visto e considerato che a breve dovrebbe cambiare la temperatura meglio approfittarne ora.

Silvia Zanchi