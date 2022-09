Moltiplicare il basilico con una tecnica totalmente fai da te è una realtà? Assolutamente sì cara amica! Ecco come averlo sempre a disposizione.

La tecnica che ti stiamo per svelare ti permetterà di avere sempre da parte quella scorta di basilico necessaria per preparare le tue ricette ed utilizzarlo per tutte le funzioni che possiede. Sai che puoi sfruttarlo in tantissimi modi, anche per profumare la tua casa e nella cura del tuo benessere fisico? Moltiplicare la pianta con le sue preziose foglie è possibile, ti sveliamo come fare.

In aromaterapia la pianta di basilico ha tantissime funzioni che regolano l’intestino. Infatti, le proprietà antinfiammatorie sono quelle più importanti, perché aiutano a stimolare l’intestino pigro, e con esso mettono in moto l’intero organismo diretto al regolare funzionamento.

Lo si può assumere con questa funzione essiccando le foglie e realizzando degli infusi, dato che contiene olio essenziale ricco di estragolo, oppure per la sua azione antielmintica e tonificante è possibile mettere delle gocce di questo potente olio durante il bagno per avere un pelle più forte e tonica.

Insomma, oltre che in cucina può davvero rivoluzionare la tua vita indirizzandola al benessere. Per cui averne delle buone scorte non può che essere una situazione avvantaggiante.

Così, ti spieghiamo come realizzare la tecnica per moltiplicare il basilico, è assolutamente fai da te!

Tecnica per moltiplicare il basilico, è infallibile!

Sai che non ti serviranno neanche chissà quali strumenti? Delle semplici forbici possono davvero realizzare la magia che ti stiamo per raccontare. L’importante è che tu segua con attenzione le mosse in successione, e che le attui in maniera impeccabile. Ricorda, sono i dettagli a fare la differenza, ma soprattutto: a moltiplicare il tuo basilico!

Innanzitutto, armati di una piantina prima di iniziare il processo. Senza una piantina rigogliosa non potrai realizzare questa tecnica, soprattutto se ne vuoi acquistare una e sfruttare questi consigli d’oro per massimizzarne la produzione, devi prima accertarti che il luogo in cui vivi possa essere salutare per la pianta.

Quello che mangi ti forma! Quindi se sei vicino a luoghi inquinati oppure soggetti a rovesci e a poco sole, cioè condizioni climatiche infauste e poco consone per le tue foglie preziose, è meglio pensarci due volte prima di fare il suddetto acquisto.

Cosa fare? La tecnica che ti stiamo per presentare si chiama taglio trasversale. La prima cosa, come già accennato sopra, è quella di prendere delle forbici e sterilizzarle con cura. Con queste si crea la cosiddetta talea, prendendo un bel ciuffo di pianta con un gambo lungo circa 7 cm, e tagliando in orizzontale le foglioline lungo quest’ultimo.

La talea è una parte delle pianta che si “autoproduce”, quindi l’obiettivo è quello di praticare l’incisione in modo giusto, cioè da favorire il processo. Si autoproduce grazie al fatto che questa piante emette radici ed è capace di rigenerare un nuovo individuo. Possiamo definirla a tutti gli effetti una moltiplicazione vegetativa!

Questo processo va assolutamente compiuto in modo orizzontale, o meglio definito “trasversale”, altrimenti non si forma la talea, e non si può realizzare il taglio corretto che favorisce la crescita della pianta.

In questo modo si innesca il processo energetico che favorirà l’aumento della crescita delle foglie della pianta! La parte tagliata va in un bicchiere di vetro, ed al massimo si possono mette tre ciuffetti e non a diretta esposizione del sole. Va benissimo però la presenza del calore.

Dopo di ciò, passeranno una decina di giorni, e poi si può procedere ad interrare tutto. Il basilico va annaffiato spesso, ma con poca acqua.

Qui un video che esplica nel concreto l’operazione fino alla fine:

Prova questa tecnica che ti permetterà di avere sempre con te la tua erba aromatica miracolosa e preferita!