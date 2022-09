Una Vita anticipazioni: addio al super cattivo della soap?

Anticipazioni Una Vita. Tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dal 28 agosto al 3 settembre 2022. Liberto rivelerà il suo segreto ad Horthensia

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: addio ad Aurelio Quesada?

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e per questo le vicende stanno diventando sempre più contorte e ingarbugliate. Infatti, proprio nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi di uno dei volti più iconici delle ultime stagioni della soap, Aurelio Quesada (Carlos De Austria).

Secondo le anticipazioni delle nuove puntate, tutti gli abitanti di Acacias capiranno che il super cattivone sia morto a seguito di un incendio scoppiato nel suo laboratorio. Ma in realtà i fatti non sono andati così. L’esplosione e tutto ciò che ne conseguirà sarà frutto del piano ben architettato dal chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), ossia il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias)…

Dopo aver accettato la fine del matrimonio con Valeria e averla lasciata andare insieme a David, Rodrigo accetterà di riprodurre il gas tossico per Aurelio. In realtà, però, la sua intenzione non sarà quella dichiarata. Il chimico approfitterà di un momento di distrazione di Aurelio per narcotizzarlo con del cloroformio e legarlo ad una sedia.

Dopo di ciò, gli comunicherà che farà una brutta fine, ucciso con il gas tossico che egli stesso voleva produrre. Rodrigo si è infatti accordato con Genoveva per uccidere Aurelio. Alla fine Aurelio lasciato andare al suo destino si dimenerà e farà incendiare tutto. E’ la fine…