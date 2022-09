Impara questi 5 modi di cuocere e potrai risparmiare (tanto) sul gas!

Possiamo risparmiare sul gas usando il metodo di cottura degli alimenti giusto? Certo. Ma quali sono quelli che ci consentono di spendere meno in bolletta? Eccone 5.

Il gas costa ed anche tanto ormai: dato il caro prezzi ha raggiunto picchi altissimi, che forse mai avremmo immaginato di vedere.

Ma c’è una buona notizia: esistono metodi per spendere decisamente meno. Spesso, infatti, siamo noi – non volutamente, è chiaro – che determiniamo un aumento nelle nostre bollette.

Spesso, infatti, anche il metodo di cottura che adottiamo può determinare un incremento dei costi. Ecco perché, semplicemente modificando il metodo di cottura dei nostri cibi, possiamo cambiare le sorti delle nostre spese.

Ecco quindi 5 metodi di cottura che che ti permetteranno di risparmiare sul gas (ed anche tanto).

I 5 metodi di cottura che ci faranno risparmiare sul gas

Come abbiamo anticipato, esistono diversi metodi di cottura che possono renderti davvero facile risparmiare sul gas. Quali sono?

Il primo è la cottura tramite pentola a pressione. In questo modo, molto banalmente la pentola si riscalderà molto velocemente e quindi il nostro cibo risulterà cotto già dopo pochissimo tempo.

Ovviamente, impiegare poco tempo per cuocere equivale a spendere meno gas e, di conseguenza, a veder scendere la cifra in bolletta.

Allo stesso modo, anche la cottura a vapore ci può permettere di risparmiare sul gas. In questo caso possiamo infatti preparare più piatti con un solo fornello e cuocere tutto a fiamma bassa.

Inoltre in questo modo possiamo anche spegnere semplicemente i fornelli poco prima di terminare la cottura, così da ridurre ulteriormente il tempo in cui lasciamo acceso il gas. In questo modo ovviamente il costo in bolletta a fine mese sarà ancora più basso.

E ancora, anche cuocere con il forno elettrico può farci risparmiare sul gas. Questo, infatti, allo stesso modo del metodo precedente, ci permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Inoltre ormai spesso non è neanche indispensabile preriscaldare il forno, pratica che ovviamente fa consumare molto di più.

La cosa importantissima da tenere a mente se si vuole risparmiare, però, è che bisogna assolutamente evitare di aprire ripetutamente lo sportello durante la cottura, al fine di evitare sprechi di energia.

Allo stesso modo, dovremmo preferire la modalità ventilata quando è possibile, che ci fa risparmiare tempo e soldi.

Anche in questo caso, inoltre, possiamo spegnere il forno prima della fine del tempo di cottura, così che il nostro cibo possa continuare comunque a cuocere ma senza sprecare energia.

Anche il forno a microonde può essere un nostro ottimo alleato, dal momento che ci può far risparmiare sul gas in bolletta.

Come i casi precedenti, anche in questo è possibile riscaldare più pietanze in contemporanea ed inoltre gli ultimi introdotti nel mercato hanno consentito di introdurre funzionalità come la cottura ventilata, che ci consente di ridurre ulteriormente i tempi e i costi.

Anche il bollitore elettrico ci può permettere di risparmiare sul gas. Infatti, rispetto al tipico pentolino da mettere sul fuoco, questo ci consente di accorciare i tempi e, di conseguenza, di spendere di meno alla fine del mese.

Inoltre quelli di ultima generazione si spengono in automatico quando raggiungono la temperatura necessaria e questo li rende anche più sicuri.

Esiste poi un metodo molto discusso: quello della pasta cotta a fuoco spento. Di cosa si tratta esattamente? Di un metodo semplicissimo che consiste nel far bollire l’acqua e di buttarvi poi la pasta dentro, coprendo la pentola con il coperchio e spegnendo il fuoco. In questo modo la pasta cuocerà lo stesso, ma senza sprecare energia.

Quanto possiamo risparmiare sul gas con questo metodo di cottura? Considerando che un fornello piccolo consuma circa 0,06 mc/ e che una famiglia media cuoce la pasta anche una volta al giorno, possiamo risparmiare in un anno circa 3,65 metri cubi, che equivalgono a circa 5 euro.

Potrebbe sembrare pochissimo, ma in realtà a lungo andare non lo è affatto. E comunque se possiamo spendere di meno, perché non approfittarne?

Se poi vuoi anche sapere come risparmiare sul riscaldamento in vista dell’inverno, ecco alcuni metodi semplicissimi per farlo.

In ogni caso, adesso sappiamo che anche risparmiare sul gas sfruttando il metodo di cottura giusto non solo è possibile, ma è anche semplicissimo.