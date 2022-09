Jovanotti da brividi: dedica da pelle d’oca alla moglie Francesca

By

Jovanotti lascia senza parole i fan facendo una dedica da pelle d’oca alla moglie Francesca per l’anniversario di matrimonio.

Jovanotti romantico e innamoratissimo della moglie Francesca si lascia andare ad una bellissima dedica nei confronti della donna con cui, anni fa, ha scelto di formare una famiglia e di convolare a nozze. L’occasione per dedicare alla moglie delle dolcissime e bellissime parole è stato l’anniversario di matrimonio che Lorenzo ha celebrato condividendo sul proprio profilo Instagram due foto scattate nel corso delle varie tappe del Jova Beach Party 2022 e una del matrimonio.

Una dedica, quella di Jovanotti, che ha conquistato tutti i fan che, oltre a fare gli auguri al cantautore e alla sua bellissima moglie, si sono complimentati con il loro beniamino per l’amore e la devozione che dimostra, puntualmente, alla sua famiglia.

La dolcissima dedica di Jovanotti alla moglie Francesca per l’anniversario di matrimonio

Il 6 settembre 2008, Lorenzo Cherubini che tutti conoscono come Jovanotti, ha sposato la fidanzata storica Francesca Valiani nella chiesa di Santa Maria Nuova. I due convivevano da tempo e avevano già una figlia, Teresa, nata il 13 dicembre 1998, alla quale il cantautore ha dedicato la canzone Per te.

Un matrimonio d’amore quello tra Lorenzo e Francesca che, oggi, il cantautore ha voluto celebrare con una dolcissima dedica d’amore pubblica. “6 settembre 2008. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più!”, ha scritto Lorenzo pubblicando, tra le varie foto, quella che vedete qui in basso.

La foto è stata scattata nel corso di una delle tappe del Jova Beach Party 2022 che ha portato Lorenzo in giro per l’Italia accompagnato sempre dalla moglie Francesca e dalla figlia Teresa con cui, spesso, sul palco, si lascia andare a gesti romantici soprattutto quando, nel corso del concerto, canta “A te”, la canzone d’amore che ha dedicato proprio alla moglie e che non si aspettava che diventasse la canzone d’amore di tutti.

Per celebrare l’anniversario di matrimonio, Lorenzo ha pubblicato anche una foto in cui è non solo con la moglie, ma anche con la figlia Teresa che ha superato un momento difficile e che ha trascorso l’estate con i genitori.