Pantaloncini di settembre: tutti i modelli ed i colori per outfit al top

Mai troppo corti (nemmeno a vent’anni) sobri la sera e più stravaganti di giorno, i pantaloncini che tanto amiamo si usano tutto l’anno, no stop. Cambiano i tessuti ed i modelli e con i saldi si trovano ancora proposte interessanti. Ecco su cosa orientarci per acquisti furbi e look “instagrammabili”.

Si dice che l’estate sia la stagione più amata dalle donne ma, come tutte le cose, che piaccia o meno, finisce. Visto il clima mite poi, e le giornate ancora serene, sfoggiare i nostri pantaloncini preferiti è più che possibile, bisogna capire quali sfruttare – ed in caso comprare – per essere alla moda.

Vediamo come scoprire le gambe in modo naturale nel mese di ritorno al lavoro.

Bermuda, shorts o pantaloncini a palloncino? Cosa metterci per outfit cool

Per avvicinarci all’autunno si può partire soft indossando un colore intenso anche negli shorts come il prugna dei pantaloncini in popeline stretch di Patrizia Pepe.



Un paio di stivali morbidi in pelle nera, proprio come la cintura in cordoncino con nappine, daranno il tocco glamourous che desideriamo. Attualmente costano 103,60 euro anziché gli iniziali 148 euro.

Con Brunello Cucinelli è quasi impossibile sbagliare. Gli shorts in lino (in vendita a 750 euro su Yoox già scontati del 53%) sono beige ma l’effetto laminato li fa apparire tra il dorato e l’argento. Con la cintura in vita coordinata, le tasche anteriori rettangolari e quelle posteriori a filetto, si nota la cura dei dettagli tipica di questo marchio Made in Italy. Sì ad un paio di sneakers bianche, alla clsssica canotta a costine e ad un blazer con maniche risvoltate.

I bermuda a vita alta neri con bottoni dorati finti di Zara (25,95 euro) ricordano molto quelli più famosi (e costosi) di Balmain e promettono di essere versatili per più outfit a settembre. La pratica chiusura laterale con cerniera nascosta è una salvezza, soprattutto per le ritardatarie ed il taglio nasconde la pancia e bilancia i fianchi. Meglio abbinarci un sandalo nero o, in alternativa, nude ed una blusa chiara – ok se bianca – in chiffon.

Il punto non è quindi se sia il caso di indossare o meno un paio di pantaloncini sul finire dell’estate bensì quali scegliere. Anche in questo caso, però, va prestata la giusta attenzione a quali colori accostare e a quali evitare. In base al proprio corpo, al livello di abbronzatura rimasta ed al contesto, si potranno creare con semplicità look accattivanti e chic. Provare per credere.

Silvia Zanchi