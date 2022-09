La Regina costretta a farlo: per Harry e Meghan presto sarà finita

By

La Regina Elisabetta potrebbe essere costretta a privare Harry e Meghan dei loro titoli. Il motivo? Sempre lo stesso: il buon nome di famiglia!

La questione dei titoli nobiliari nella famiglia reale inglese (come in tutte le altre famiglie reali) è di estrema importanza.

Un titolo nobiliare infatti può dare maggiore o minore prestigio e importanza all’interno della gerarchia familiare.

Questo significa che i Principi sono più importanti dei Duchi, che a loro volta sono più importanti dei Conti, mentre Baroni e Baronetti sono il gradino più basso dell’antica nobiltà.

Inoltre essere Duca o Conte assicura una rendita proveniente dalle terre legate al titolo. Per fare un esempio, il Ducato di Cornovaglia (di cui è Duca il Principe Carlo) assicura delle rendite che sono a disposizione del Duca e della sua Duchessa.

Per questo motivo, e non solo per vanità, tutti vogliono il titolo più alto possibile. Oltre al prestigio sociale, si ottengono anche molti benefici economici.

Come vuole la tradizione, quando è nato Harry era Principe (in quanto nipote del sovrano) e, quando si è sposato, ha ricevuto in dono un titolo di Duca.

In particolare Harry e sua moglie hanno ricevuto il titolo di Duca e Duchessa di Sussex.

Che fine hanno fatto quei titoli dopo la Megxit?

La punizione della Regina: via i titoli a Harry e Meghan

Quando Harry e Meghan sono usciti dalla famiglia reale hanno perso il titolo di HRH, cioè His / Her Royal Higness, corrispondente all’italiano “Sua Altezza Reale”.

Anche per questo motivo la “geniale idea” di registrare il marchio Sussex Royal è stata bocciata e i due hanno dovuto rinunciare al progetto.

Quello che però Harry non potrà perdere mai, perché è un titolo di nascita, è il titolo di Principe.

Questo significa che Harry potrà continuare a farsi chiamare “Principe Harry” per tutta la durata della propria vita, perché si può dire che il suo titolo sia “nato con lui”.

Le cose stanno diversamente per il titolo di Duca di Sussex. Questo titolo è stato un regalo di matrimonio da parte della Regina.

Esattamente come è stato donato, potrebbe essere revocato, anche se nessuno avrebbe mai pensato che la Regina sarebbe arrivata a tanto.

In realtà ancora oggi la Regina Elisabetta non ha preso una decisione così grave.

Per questo motivo anche se vivono in America, dove i titoli nobiliari non hanno alcun significato e, al contrario, sono visti davvero molto male, Harry e Meghan continuano a farsi chiamare Duca e Duchessa di Sussex.

In realtà non fanno assolutamente nulla di male e hanno tutto il diritto di usare i loro titoli, anche se sono completamente privi di significato negli States.

Dov’è il problema, allora?

Il problema sta nel fatto che con le loro continue dichiarazioni Harry e Meghan stanno attaccando la Famiglia Reale.

Nella famosa intervista con Oprah Winfrey i Sussex affermarono che la Famiglia Reale aveva fatto domande razziste sul colore della pelle di Archie. Successivamente Meghan accusò i Royal di non averla aiutata con i suoi problemi di salute mentale dopo la nascita di Archie.

Nelle ultime settimane, infine, Meghan ha rivelato che Archie è stato in pericolo in Africa e che, nonostante la sua preoccupazione di madre, la Famiglia Reale ha preteso che lei e Harry continuassero con il loro tour di eventi ufficiali nel continente.

Come se non bastasse Harry ha annunciato da tempo l’uscita di un libro di memorie che dovrebbe raccontare la sua storia personale dal suo punto di vista. Tutti si aspettano rivelazioni scottanti e attacchi diretti a Camilla, la donna che ha “usurpato” il posto che avrebbe dovuto essere di Lady Diana, cioè quello di Regina d’Inghilterra.

Oltre a questo, nella recentissima intervista che ha rilasciato a un famosissimo tabloid americano, The Cut, Meghan veniva chiamata “Principessa di Montecito” e pare che questo abbia fatto davvero infuriare la Famiglia Reale.

Esattamente come Kate, infatti, Meghan non è Principessa di nascita e non ha acquisito il titolo con il matrimonio. Si tratta quindi di una “forzatura della verità” che va a vantaggio di Meghan e che la Famiglia Reale non intende tollerare.

A seguito di queste continue minacce all’immagine della Famiglia Reale sembra che i consiglieri e i funzionari di corte stiano facendo pressione sulla Regina per convincerla a privare Harry e Meghan dei loro titoli.

In questo modo il legame con i Royal sarebbe tagliato per sempre. Si tratterebbe di una punizione terribile per Harry e Meghan, che stanno costruendo il loro impero economico (o almeno stanno provando a farlo) proprio sul titolo “unico” di Duca e di Duchessa.

Cosa rimarrebbe a Harry e Meghan se fossero privati dei loro titoli? Non molto, dato che Meghan diventerebbe Meghan Mountbatten – Windsor, cioè prenderebbe il cognome anagrafico di Harry che è anche il cognome anagrafico di Archie e di Lilibet, e di sicuro non suona bene come “Duchessa di Sussex”!