Pare che il principe Harry sia disposto a perdonare il fratello, il principe William, solo e soltanto a questa condizione. Ecco quale.

Il principe Harry e il principe William si sono allontanati ormai da mesi, dopo l’addio di Harry alla royal family e al suo trasferimento in California con la moglie Meghan Markle. Pare però che la recente quanto traumatizzante morte della regina Elisabetta abbia aperto nuove possibilità a un riavvicinamento tra i due fratelli, un tempo molto uniti. Harry infatti avrebbe dichiarato di essere disposto a tornare sui suoi passi e riallacciare i rapporti con William solo e soltanto a questa condizione. Il principe William accetterà?

C’è una (flebile) speranza che il principe William e il principe Harry possano riavvicinarsi dopo la brutta rottura seguita all’allontanamento di Harry da Palazzo Reale. Secondo alcune voci insistenti riportate dal giornale inglese The Sun, Harry si è detto aperto alla pace con William a una sola condizione. Una condizione che però, se accettata, metterebbe molto a disagio il fratello William. Il duca di Cambridge deciderà di stringere la mano tesa di Harry (che oltre a Meghan ha anche un’altra donna molto importante nella sua vita)?

Il principe Harry potrebbe perdonare William…a questa condizione

Secondo il The Sun, Harry sarebbe disposto a perdonare il fratello William nel caso quest’ultimo ammettesse di essersi completato male con lui non standogli vicino in un momento difficile, quando era costantemente attaccato dalla stampa.

Si tratterebbe di un’ammissione molto pesante da parte del principe William, che per il momento non pare intenzionato a fare questo importante passo verso Harry. Nella recente sfilata davanti al popolo britannico avvenuta in occasione del trasferimento della regina da Balmoral a Westminster, le coppie reali William-Kate e Harry-Meghan non si sono mai rivolti la parola, pur stando a pochi passi l’uno dall’altra. Un segno poco promettente che la pace sia vicina. Nel frattempo, il principe Carlo ha esposto il suo desiderio che nella royal family torni a regnare la pace, con un intenso discorso da neo re in cui ha citato sia William e Kate che Harry e Meghan (sempre meo amata in ogni parte del mondo). Staremo a vedere se i due principi deporranno finalmente le armi, come senza alcun dubbio anche Diana avrebbe voluto…