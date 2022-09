Come scegliere la tonalità di rossetto perfetta: il video TikTok è fantastico, abbiamo sempre sbagliato!

Su Tiktok sta spopolando un trucchetto infallibile per scoprire la tonalità di rossetto che più si adatta alla tua pelle.

Ti sei mai chiesta se la tonalità di rossetto che hai scelto è quella giusta per il colore della tua pelle? Bè, ora con questo trucchetto potrai scoprirlo.

Si TikTok è diventato virale il video di una ragazza che mostra come poter individuare la tonalità di rossetto più adatta. Non preoccuparti, tutto ciò che serve è a… portata di mano!

Come scegliere la corretta tonalità di rossetto

Su TikTok si trovano molti trucchetti utili, soprattutto per quanto riguarda il make up e la bellezza. Mentre alcuni si rivelano ingannevoli, altri invece sembrano essere di grande aiuto agli utenti.

Alcuni giorni fa una ragazza originaria di Singapore, che su TikTok si fa chiamare Unbiden, ha condiviso un video sulla celebre piattaforma con la didascalia: “Ecco come trovare la tonalità di rossetto rosa perfetta per te”. Nel giro di poco tempo il video ha fatto il giro del web. Ma in cosa consiste questo trucchetto rivoluzionario in grado di farci capire quale sia la nostra tonalità di rossetto ideale? In poche parole, non bisogna far altro che stringere l’anulare (come fa la ragazza nel video) e confrontare il colore che esce con le varie colorazioni. Le sue istruzioni sono semplicemente di “pizzicare il dito e iniziare a confrontarlo”.

Non è una novità che su TikTok si trovino trucchetti di ogni genere, che possono essere utilizzati nella nostra quotidianità. Alcuni di questi sono talmente semplici che non riusciamo a capire come non abbiamo fatto a pensarci prima, ma che ci hanno rivoluzionato la vita. Certo non tutti si rivelano utili, ma perché non provarci? Molti di noi sicuramente non hanno mai sentito parlare di questo trucchetto atto a determinare la giusta tonalità di rossetto.

Ma quante di noi sono state indecise sulla tonalità di rossetto da acquistare? A questo punto c’è da chiedersi soltanto una cosa: Questo trucco funziona veramente? Gli utenti di TikTok hanno avuto reazioni divergenti, che vanno dal divertimento allo scetticismo. “Sono anemica”, si legge in un commento, mentre un altro scherza: “L’ho pizzicato troppo a lungo cercando di trovare la tonalità di blu e ora il dito è morto”. Alcuni hanno sottolineato che il trucco potrebbe non funzionare per tutte le tonalità di pelle. Che dire, non ti resta che afferrare il tuo anulare e provare!