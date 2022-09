Basta lacrime in cucina: con un foglio di carta velina la cipolla non sarà più una nemica

Da oggi, tagliare le cipolle sarà molto più semplice. Basta infatti della carta velina per procedere senza danneggiare più le mani.

Chi è solito passare molto tempo in cucina per la realizzazione di piatti di ogni tipo, conosce bene le cipolle e le tante insidie che si possono incontrare nel lavorarle. Si tratta infatti di ortaggi ricchi di acidità e che tra i tanti inconvenienti hanno quello di far lacrimare gli occhi o di strappare le mani mentre si cerca di affettarle.

Per fortuna, esiste una soluzione quasi ad ogni problema. E, volendo trattare proprio quello delle mani, ti farà piacere sapere che per ovviare all’effetto spesso nocivo che il taglio della cipolla ha sulle stesse è possibile ricorrere ad un trucco davvero semplicissimo. Si tratta del trucco della carta velina.

Come usare il trucco della la carta velina per evitare di strapparsi le mani mentre si tagliano le cipolle

Ci sono degli strumenti che possono avere una funzione diversa da quella per cui li si conosce e che in molti casi possono tornarci utili in cucina. Nel caso della carta velina, ad esempio, sono in pochi a conoscere la tua utilità riguardo il taglio delle cipolle.

Sembra infatti che basti prenderne un foglio, piegarlo in più parti, bagnarlo con acqua e posizionarlo sul tagliere per evitare di strapparsi le mani durante il taglio delle cipolle. Questo trucco, tra le altre, aiuta anche ad alleviare l’altro problema di cui tutti soffrono durante il taglio della cipolla. Ebbene si, stiamo parlando delle famose lacrime che puntualmente vengono fuori quando si ha a che fare con questo ortaggio e che si accompagnano ad un bruciore tale che tante volte impedisce persino di vedere cosa si ha davanti.

Un solo trucco (visibile anche all’interno del video che trovi qui sotto) che è in grado di aiutare a risolvere ben due problemi e che risulta essere anche semplice da usare e piuttosto economico.

Proprio ciò di cui hai bisogno per vivere al meglio il tuo tempo in cucina e per tornare a vedere la cipolla come un ingrediente prezioso e non una nemica dalla quale guardarsi di continuo.

Il trucco della carta velina si rivela utile almeno quanto quello spiegato di recente e che svela come sbucciare l’aglio senza avere più alcun problema e per fare in fretta, risparmiando parte del tuo tempo prezioso. Tutto ciò che ti serve per preparare piatti migliori vivendo al meglio la tua cucina.