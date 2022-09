Le tue sneakers bianche si sporcano subito? Il trucco geniale che ti salverà la vita

By

Le tue sneakers bianche nonostante le moltissime attenzioni si sporcano subito? L’incubo di tutti! Da oggi tutto cambierà, perché stiamo per scoprire alcuni metodi semplicissimi per mantenere le nostre scarpe pulite e al top!

Sono semplici e si abbinano con tutti i nostri outfit, sono comode e pratiche, perfette per la vita di tutti i giorni, sono l’elemento trendy dei look delle top model e sono di super tendenza. Di cosa stiamo parlando? Delle sneakers bianche, anche comunemente chiamate scarpe da ginnastica! I modelli in commercio sono tantissimi, quelli di tendenza non molti. Nonostante le loro molteplici note positive le scarpe da ginnastica hanno una piccola nota negativa: si sporcano subito! Ecco i trucchetti che dovremo sempre tenere a mente!

Chi non ama indossare un bel paio di scarpe da ginnastica bianche? Da quando le sneakers sono entrate a far parte della nostra vita, e nella nostra scarpiera, non abbiamo mai smesso di indossarle.

Il loro punto di forza? Sono molteplici in realtà, ma ciò che veramente ci piace di più di utilizzare queste scarpe nei nostri look è la praticità e comodità che ci donano. Così facendo le nostre giornate iniziano “letteralmente” con il piede giusto.

I modelli in voga sono tanti, ma tra questi quelli che dobbiamo assolutamente possedere sono:

Superga 2750

Adidas Stan Smith

Adidas Superstar

Nike Air Force 1

Però queste scarpe hanno un piccolissimo dettaglio da tenere in considerazione: dato il colore bianco candido si sporcano subito! E ricordate: non c’è niente di peggiore che realizzare un outfit perfetto ma avere le scarpe macchiate.

Quindi? Oggi è il vostro giorno fortunato, perché stiamo per vedere alcuni dei rimedi più famosi e diventati virali sul web per mantenere e pulire le nostre sneakers bianche!

Come pulire le sneakers bianche? Dai segreti della nonna ai consigli di Tik Tok!

Sulla piattaforma Tik Tok sono moltissimi i video diventati virali che mostrano consigli su come fare una cosa piuttosto che un’altra. Ad esempio si trovano molti consigli su come pulire le scarpe da ginnastica bianche. Uno in particolare è infallibile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come pulire le nostre sneakers bianche passo per passo:

mantenerle pulite: prima di arrivare a dover cercare online rimedi per pulire le nostre scarpe oramai diventate nere il primo consiglio è quello di mantenerle al meglio. Ogni giorno, prima di riporle nella scarpiera puliamole con un panno in micro fibra bagnato. Se la macchia è importante sul panno bagnato aggiungiamo una goccia di sapone per i piatti cerchiamo di tenere a mente il materiale: se le scarpe sono in vera pelle non possiamo utilizzare prodotti chimici. Per pulire la vera pelle si usa o il latte o il latte detergente. Bagnate un panno con poche gocce di ciò che avete e sfregate delicatamente la macchia, senza rovinare il tessuto. Per la tela il metodo della nonna dice un cucchiaio di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di aceto di mele e acqua calda! Si formerà una mistura che ti permetterà di pulire la tela in maniera semplice e veloce. metodo infallibile: su Tik Tok viene osannato il metodo della candela, che consiste in cospargere una candela bianca sulle nostre sneakers d’eco pelle. Questa farà da protettore e non si macchieranno. Il consiglio è giusto, perché la paraffina farà da protettore, ma attenzione al materiale, perché rischierete di rovinare le vostre sneakers preferite. Magari provate prima su un piccolo lato della scarpa poco visibile, se siete soddisfatte ricoprite tutta la scarpa! A proposito, Look per la domenica: cosa indossi nel tuo giorno libero? Scopri gli outfit migliori!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto i rimedi infallibili su come pulire le sneakers bianche!

Alla prossima guida di stile, per rimanere al passo con tutte le novità del fashion, e non solo!