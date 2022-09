Look per la domenica: cosa indossi nel tuo giorno libero? Scopri gli outfit migliori!

By

Devi realizzare il look per la domenica che sia comodo ma anche di tendenza e non sai da dove iniziare? Nessuna paura: ecco la guida di stile che fa al caso tuo! Scopri qui su CheDonna i migliori outfit super comodi da indossare la domenica!

La domenica è il giorno della settimana in cui la maggior parte di noi non lavora e ci dedichiamo del tempo di qualità, da trascorre con gli amici, con la famiglia, o perché no, anche a casa a leggere un bel libro. Ma la domanda che ci colpisce è sempre la stessa: cosa posso indossare che sia comodo ma che rispecchi le tendenze del momento? Scopriamolo insieme!

È stata una settimana impegnativa, in cui abbiamo affrontato moltissime sfide e avversità. Ma siamo arrivate al weekend e ci meritiamo un po’ di sano relax, senza mai rinunciare allo stile.

Allora apriamo il nostro guardaroba e cerchiamo, fino a che scegliamo un look sicuramente comodo, ma decisamente poco di tendenza.

Se pensate che per essere alla moda bisogna necessariamente sacrificare la praticità degli abiti vi sbagliate di grosso.

Stiamo per scoprire tre outfit per la domenica comodissimi e che rispecchiano al massimo le tendenze dell’autunno 2022!

Look per la domenica: basico con accessori moda è ciò che ti serve!

La moda per il 2022 si divide in due grandi filoni. Il primo è sicuramente quello più stravagante, fatto di colori sgargianti, tessuti fino ad ora mai visti e abbinamenti estremi. Il secondo è il filone del basico. Mai una maglia a tinta unita è stata così chic. Noi cercheremo di mescolare queste due tendenze, per trovare il nostro stile unico!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare tre look comodi ma trendy ottimi per la domenica di relax:

jeans, t-shirt e sabot colorato: semplice ma mai banale è il look composto da t-shirt bianca a mezze maniche con jeans a vita alta mum fit. Accessoriamo questo outfit basico con un sabot a punta, tacco basso ma colorato, e una borsa shopping grande! Look perfetto per la passeggiata in centro città!

semplice ma mai banale è il look composto da t-shirt bianca a mezze maniche con jeans a vita alta mum fit. Accessoriamo questo outfit basico con un sabot a punta, tacco basso ma colorato, e una borsa shopping grande! Look perfetto per la passeggiata in centro città! giacca blazer e pantofole: possiamo indossare il look che vogliamo, a costo che lo abbiniamo con una giacca blazer spolverino e i sandali più comodi che abbiamo! Trendy e minimal!

possiamo indossare il look che vogliamo, a costo che lo abbiniamo con una giacca blazer spolverino e i sandali più comodi che abbiamo! Trendy e minimal! completo gilet e pantalone largo: uno dei look più trendy dell’estate e autunno 2022 è il completo composto da gilet con bottoni e pantaloni larghi. Da scegliere in lino o in cotone, questo è uno dei look da tenere sempre a portata e da indossare quando vogliamo la comodità più assoluta! A proposito, Lezione di armocromia: di quale colore dovrebbe essere il tuo outfit?

Termina qui la guida di stile targata CheDonna più trendy di sempre, che ha visto come creare tre look comodi perfetti per la domenica di relax!

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutti i consigli migliori per essere sempre al top!