Francesco Totti avrebbe fatto un affronto imperdonabile nei confronti dell’ex moglie Ilary Blasi che ha lasciato tutti senza parole. Ecco co sa ha fatto.

Un gesto davvero imperdonabile quello di Francesco Totti nei confronti della sua amata e famosissima ex moglie, Ilary Blasi. Tra la ex coppia d’oro nazionale i conflitti sono ben lungi dall’appianarsi e, anzi, la situazione sta diventando sempre più spinosa con la progressiva crescita di importanza nella vita dell’ex calciatore della nuova fidanzata Noemi Bocchi.

Francesco Totti è stato pesantemente criticato online per un gesto compiuto di recente che avrebbe ferito molto Ilary Blasi. La Blasi e Totti hanno trascorso le vacanze estive l’uno lontano dall’altra, nel più completo silenzio stampa. Ilary è stata avvistata in giro per il mondo, prima a Zanzibar, poi sulle Dolomiti, nelle Marche e infine in Croazia. Totti, invece, ha passato le vacanze nella sua amata Roma, passando solo qualche giorno in spiaggia a Sabaudia. Ma cosa ha fatto Francesco Totti di recente che ha provocato lo sdegno dei fan?

Totti, affronto a Ilary Blasi imperdonabile: cosa ha fatto

Un affronto davvero imperdonabile quello di Francesco Totti a Ilary. L’ex campione della Roma avrebbe infatti portato la sua nuova fiamma Noemi Bocchi a cenare nel ristorante preferito di Ilary.

Un gesto molto significativo che fa presagire un definitivo allontanamento tra i due, probabilmente avvenuto già molti mesi fa all’insaputa di tutti. Forse il gesto improvviso è stato motivato dalla crescente insoddisfazione della Bocchi, che pare non voglia più nascondere la sua relazione con Totti. Si sarebbe quindi trattato di un passo importante del calciatore per convincere Noemi che la storia con Ilary (sempre perfetta su Instagram) è davvero parte del passato.

Nel frattempo, Ilary e Totti sono tornati a vivere insieme all’EUR, in attesa delle carte della separazione, ma sembra che non si rivolgano quasi la parola tra le mura domestiche. Entrambi gli ex coniugi hanno fatto sapere che intendono muoversi con i piedi di piombo, per tutelare in ogni modo possibile i loro tre figli. Sembra ormai tutto deciso e organizzato nei minimi dettagli, ma a preoccupare i fan è la magrezza eccessiva della Blasi e la tristezza malcelata in ogni sua foto. Che sia davvero la fine per l’ex coppia d’oro italiana?